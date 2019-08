Les manifestations qui se déroulent à Hong Kong en cet été 2019 ont mis en lumière à la fois l’aspect universel de l’aspiration humaine à la liberté et la détermination du Parti communiste chinois à maintenir son emprise autoritaire sur le pouvoir en Chine continentale et à continuer de supprimer les libertés accordées aux habitants du territoire par la Loi fondamentale de Hong Kong.

Ils ont également illustré la vulnérabilité de Xi Jinping et des dirigeants communistes chinois. Les citoyens de Hong Kong sont sur une trajectoire de collision avec le PCC, et ni l’un ni l’autre ne cèdera. Si les citoyens de Hong Kong parviennent à mettre un terme à l’érosion de leurs libertés et, plus encore, à les étendre, le résultat serait considéré par Pékin comme un « virus » qui pourrait facilement « infecter » la Chine continentale. La crainte de la Chine de voir ce virus se propager sur le continent est attestée par le fait que les gardes-frontières chinois empêchent les habitants de Hong Kong de se rendre sur le continent, les interrogent sévèrement et les forcent à ouvrir leur smartphone et à supprimer les photos et les nouvelles des manifestations. La faim virale pour la liberté affecte déjà les Chinois à l’étranger, des manifestations de soutien à Hong Kong étant organisées dans le monde, malgré la surveillance et le suivi des communautés chinoises à l’étranger, qui sont contrôlées par le renseignement.



Échec de la politique de Pékin

La tactique de Pékin et celle du gouvernement de Hong Kong contrôlé par Pékin, dirigé par Carrie Lam, n’ont pas seulement échoué jusqu’à présent à dissoudre les protestations, mais ont plutôt vu les demandes des manifestants augmenter par rapport à la demande initiale de retrait de la loi d’extradition pour inclure des réformes démocratiques plus larges et une enquête officielle et transparente sur la violence policière à Hong Kong. Le gouvernement de Hong Kong a refusé d’ouvrir un dialogue avec les manifestants, une position que Lam n’aurait pas prise sans la direction de Pékin. Pékin, pour sa part, affirme qu’il n’y a rien à discuter, car « les résidents de Hong Kong jouissent désormais de droits et d’une liberté sans précédent » et les manifestations n’ont « rien à voir avec la liberté d’expression et de réunion ». Une affirmation avec laquelle les citoyens de Hong Kong sont de toute évidence en désaccord total. Environ un quart de la population de Hong Kong a pris part aux manifestations publiques du week-end du 17 août, au mépris des ordres de la police et malgré la pluie battante, allant jusqu’à occuper des sites près de la garnison de l’APL (dont le commandant a menacé de prendre des mesures énergiques) et des bâtiments du gouvernement de Hong Kong dans un défi évident lancé à Pékin. Hong Kong montre que le peuple chinois souhaite les libertés démocratiques et qu’il est prêt à sacrifier et à affronter la tyrannie pour les conquérir.

« L’existence d’un îlot de liberté démocratique à Hong Kong, tout comme à Taïwan, met en échec la propagande du PCC selon laquelle les libertés démocratiques conduisent nécessairement au chaos, au désordre social et empêcheront l’essor continu de la Chine. »

Les liens entre Hong Kong et Taïwan sont aussi un sujet irritant pour Pékin, en particulier à la suite de l’offre de Taïwan d’offrir un asile politique aux dissidents de Hong Kong. Du point de vue du PCC, les protestations doivent être réprimées, la question est de savoir comment le faire avec le moins de dommages possible à la réputation de la Chine et à ses relations avec le reste du monde.

Réprimer oui, mais comment ?

Pékin peut difficilement se permettre une nouvelle répression du type de celle de la place Tianmen contre les manifestants pro-démocratie à un moment où l’image de la Chine est déjà gravement ternie par des preuves de prélèvement systématique d’organes sur les dissidents politiques et prisonniers religieux, par l’existence d’un vaste réseau de camps de concentration dans le Xinjiang qui emprisonnent entre un million et peut-être jusqu’à trois millions de musulmans ouïgours, et à un moment où les revendications territoriales époustouflantes de la Chine et la militarisation des terres artificielles qu’elle a créées dans la mer de Chine du Sud illustrent toutes un leadership politique et militaire agressif tant envers son propre peuple que ses voisins. Le PCC en tant que parti, ou Xi Jinping en particulier, ne peut pas non plus se permettre une victoire de Hong Kong et d’élargir les frontières de ses libertés.

La confrontation avec les citoyens de Hong Kong s’inscrit également dans les relations sino-américaines les plus conflictuelles depuis de nombreuses années, alors que le président Trump affronte une stratégie chinoise qui dure depuis des décennies et qui consiste à jouer le jeu du libre-échange à son avantage unilatéral : absence de réciprocité, piratage et vol de brevets généralisés, diplomatie de la dette et tentative chinoise d’exporter son autoritarisme appuyé par une technologie avancée et une maîtrise des données. La détérioration des relations avec les États-Unis sous le Président Trump a mis Xi sous pression croissante au niveau national, un fait qui n’est pas suffisamment apprécié par le monde extérieur. Xi a bénéficié de concentrations de pouvoir sans précédent depuis Mao parce que ses collègues dirigeants du PCC pensaient qu’il serait en mesure d’utiliser cette position pour continuer à atteindre leurs objectifs communs – la protection de la position intérieure du PCC en Chine et la réalisation des ambitions géopolitiques longtemps frustrées de la Chine à l’international. Cela reposait sur le maintien de bonnes relations avec les États-Unis, qui ont au minimum permis à l’économie chinoise de continuer à croître et à la Chine de poursuivre ses ambitions géopolitiques avec peu ou pas de refoulement américain et occidental efficace. Tout cela est menacé par la guerre commerciale de l’administration Trump et l’affrontement avec la Chine, qui a remis en question la capacité de Xi à tenir ses promesses et nuit à l’économie chinoise dans une bien plus grande mesure qu’on ne le pense généralement. Ainsi, le défi supplémentaire de Hong Kong n’est pas quelque chose dont Xi a besoin en ce moment, et pourrait entraîner une menace politique pour lui s’il n’est pas en mesure de le résoudre rapidement et d’une manière qui nuit le moins possible à la réputation de la Chine et à sa position mondiale.

Adapter la répression à la situation actuelle

Jusqu’à présent, son gouvernement a suivi la pratique habituelle du PCC face à une dissidence nationale importante, qui consiste à ignorer son propre rôle dans la perte de la loyauté du peuple et à blâmer les « forces étrangères hostiles » (ce qui signifie habituellement les États-Unis, mais parfois l’Occident en général) dans une tentative de jouer la carte nationaliste (une carte dangereuse à jouer, difficile à contrôler et susceptible de revenir dans la figure du PCC). Les États-Unis sont attaqués de façon virulente par des responsables politiques et des médias chinois. À cet égard, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères accusant publiquement les États-Unis d’avoir joué un rôle secret dans ces manifestations. Le fait que les manifestants de Hong Kong agitent des drapeaux américains et chantent l’hymne national américain a avivé les tensions avec Pékin, qui a tenté de s’en emparer comme « preuve » d’un sinistre complot américain pour entreprendre une « révolution colorée », quand en fait il illustre simplement la puissance symbolique des États-Unis comme représentant des aspirations humaines universelles à la liberté malgré leurs incohérences et imperfections. Les manifestants ont aussi parfois agité le drapeau des anciens dirigeants impériaux de Hong Kong, en Grande-Bretagne, pour des raisons similaires, amenant l’ambassadeur de Chine à Londres à remarquer avec mépris que « Je pense que certains politiciens dans ce pays […] considèrent encore Hong Kong comme faisant partie de l’Empire britannique ». Et lors d’un tir d’avertissement, les autorités chinoises ont arrêté un employé du consulat britannique de Hong Kong qui n’a toujours pas été revu depuis son arrestation.

Pression sur les dissidents

Le gouvernement chinois a publiquement attaqué une conseillère politique du consulat américain à Hong Kong, Julie Eadeh, qui a rencontré certains des organisateurs de la manifestation étudiante, en indiquant que cette réunion était la preuve d’une sinistre conspiration de la part des États-Unis. Elle les a rencontrés dans un hall d’hôtel, un lieu public, où tout le monde pouvait voir que tout était en ordre et que rien de secret ne se passait. Les diplomates américains interagissent depuis longtemps non seulement avec les représentants des gouvernements auprès desquels ils sont accrédités, mais aussi avec d’autres dirigeants de la société au sein de laquelle ils travaillent, y compris de nombreux dissidents – les Chinois ont longtemps dénoncé cette tradition diplomatique, qui révèle la vision fondamentalement démocratique que l’Amérique se fait de la diplomatie.

L’ambassadeur des États-Unis en Chine au début des manifestations de la place Tiananmen en 1989, Winston Lord, a reçu une réprimande privée de Deng Xiaoping lui-même après que Lord eut rencontré des étudiants de l’Université de Pékin dans un « salon de la démocratie » avant les manifestations. Lord a poliment rejeté la réprimande de Deng et a tenu bon, expliquant que son rôle en tant qu’ambassadeur américain était de « rencontrer tous les jeunes et les universitaires dès que possible ». Il a été remplacé comme ambassadeur par Jim Lilley (que j’ai connu et à qui j’en ai parlé avant sa mort) au milieu des manifestations de la place Tiananmen, début mai 1989. L’ambassadeur Lilley, lui aussi, a prêté attention aux dissidents, abritant à un moment donné un dissident chinois de haut rang qui avait aidé à organiser les manifestations, le physicien Fang Lizhi, avec son épouse, dans la résidence de l’ambassadeur pendant plus d’un an, jusqu’à ce que les deux hommes soient autorisés à quitter la Chine pour demander asile aux États-Unis.

Aujourd’hui, trente ans plus tard, les Chinois sont allés bien au-delà de la simple plainte selon laquelle les États-Unis considèrent la diplomatie avec la société civile chinoise comme un travail diplomatique légitime – publier des informations privées, des photos du diplomate, des détails de sa carrière et les noms de ses enfants, une menace implicite.

Les médias chinois ont accusé Mme Eadeh d’être une « fasciste » et une « raciste », de « répandre le mal biblique » (un choix intéressant de mots pour un régime officiellement athée qui persécute les chrétiens), « une femme qui ne connaît aucune honte », et a qualifié sa fille de « enfant serpent ».

Tout cela a amené le Département d’État américain à répondre que de telles attaques sont « dangereuses » et à qualifier Pékin de « régime voyou ». Et c’est effectivement le cas. La question ici, au-delà du comportement alarmant de brutalité du gouvernement chinois, est une question de réciprocité – les diplomates chinois ont accès à toutes les composantes de la société américaine, et les États-Unis s’attendent à ce qu’ils puissent, eux aussi, parler avec d’importantes parties de la société chinoise, même avec ceux qui plaident pour des libertés démocratiques accrues. Si la nation démocratique la plus puissante du monde ne le faisait pas, il y aurait un problème.

Accroissement de la répression religieuse

Un autre domaine d’insécurité pour le régime chinois qui a été mis en évidence par sa réponse à Hong Kong a été sa relation tendue avec les…

