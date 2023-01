L’homme invisible est chinois

Pour échapper à la tyrannie de la surveillance chinoise, des étudiants de Wuhan ont développé une veste d’invisibilité permettant d’échapper aux caméras.

La Chine, symbole de la surveillance de masse, a de plus en plus des airs de pays orwellien. Le gouvernement de Pékin souhaite renforcer sa sécurité intérieure en devenant le leader mondial de l’intelligence artificielle d’ici 2030, avec un budget annuel de 60 milliards de dollars contre 20 milliards d’euros pour l’Union européenne. C’est grâce à l’intelligence artificielle que ses caméras de surveillance sont capables de reconnaître des visages avec une marge d’erreur de 1 sur 100 000, alors que la marge d’erreur de l’œil humain est de 1 sur 1 000. Elles reconnaissent les individus de dos, les changements brusques de comportement ou la modification de la température corporelle.

A lire aussi: La mort se met au vert

Dans le top 20 des villes les plus surveillées, 18 sont chinoises, et plus de 600 millions de caméras de surveillance sont censées être installées avant la fin de cette année. Pour échapper à cette forme de tyrannie, quatre étudiants chinois, diplômés de l’université de Wuhan, viennent de développer un manteau d’invisibilité semblable à une tenue de camouflage, l’InvisiDefense. Il s’agit d’une veste dont les motifs élaborés aveuglent les caméras de surveillance le jour. Wen Hui, informaticien et membre de l’équipe, explique qu’ils ont utilisé un algorithme spécial pour concevoir une image apte à rendre la vision de la caméra inefficace. La nuit, le manteau utilise un autre dispositif pour permettre à l’individu qui le porte de changer de température et échapper aux caméras à imagerie thermique infrarouge. Ce manteau qui coûte peu à la fabrication (500 yuans soit 71 dollars) permet ainsi de masquer l’identité de la personne qui le porte. Les étudiants ont d’abord testé leur invention sur les caméras de sécurité du campus pour échapper à leur surveillance. Les résultats ont révélé une réduction de la précision de détection de 57%. Reste à savoir combien de temps il faudra au gouvernement pour interdire l’InvisiDefense et punir ses concepteurs.

A lire aussi: La foi ou la loi ?