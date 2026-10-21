Son échange très tendu avec David Lisnard sur le 17 octobre 1961 a fait le tour des réseaux sociaux. Mais Lola-Fleur Whittaker s’était déjà fait remarquer en affrontant une boulangère d’origine congolaise sur les pillages. Étudiante à Sciences Po, ancienne candidate LFI et créatrice de contenus politiques, la jeune femme n’est pas une simple spectatrice invitée au hasard sur un plateau.

Quelques minutes de télévision ont suffi à faire de Lola-Fleur Whittaker l’un des visages les plus commentés de la séquence politique. Sur LCI, la jeune femme a interpellé David Lisnard à propos du 17 octobre 1961 et de la présence de drapeaux algériens dans les manifestations. Le maire de Cannes lui a répondu sèchement avant de reconnaître que les événements de 1961 avaient été « très graves » et « dramatiques », tout en refusant d’en faire une grille d’explication des violences contemporaines.

Le 17 octobre 1961 est un fait historique documenté : une manifestation d’Algériens organisée à Paris contre un couvre-feu discriminatoire fut violemment réprimée sous l’autorité du préfet Maurice Papon et fit de nombreuses victimes. Le débat entre Lisnard et Whittaker ne portait donc pas sérieusement sur l’existence de cette répression, mais sur l’usage de cette mémoire pour interpréter les tensions politiques françaises de 2026.

🇫🇷🇩🇿 Une étudiante à David Lisnard : "Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui s’est passé le 17 octobre 1961 ?", en référence aux Algériens noyés dans la Seine à Paris.



– David Lisnard : "Je m’en fous (…) J’en ai rien à cirer". pic.twitter.com/Ysh6Qy9dtv — AlertesInfos (@AlertesInfos) October 19, 2026

Une influenceuse mélenchonniste sur TikTok : Lola-Fleur Whittaker, créatrice de contenus déjà engagée avec LFI

Présentée à l’antenne comme « étudiante et créatrice de contenus politiques », Lola-Fleur Whittaker possède un parcours déjà très politique. Elle étudie à Sciences Po Paris après un cursus en politique et relations internationales à l’université de Manchester. Elle indique également des expériences à l’Assemblée nationale et auprès des Nations unies. Aux municipales de mars 2026, elle figurait en 21e position sur la liste LFI « Le Nouveau Paris populaire 15e ».

Son activité sur les réseaux sociaux n’est pas davantage apolitique. La Dépêche rappelle qu’elle s’est affichée avec des responsables insoumis, notamment Sophia Chikirou, et qu’elle faisait partie des créateurs de contenus conviés aux conférences de presse organisées par Jean-Luc Mélenchon à destination des nouveaux médias. C’est ce mélange entre militantisme, formats courts et présence médiatique qui explique l’étiquette d’« influenceuse mélenchoniste » qui lui est désormais accolée.

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Son parcours social a lui aussi suscité des commentaires. Après son baccalauréat à Paris, elle a passé trois années à l’université de Manchester avant de rejoindre Sciences Po. Les frais affichés pour certains étudiants internationaux à Manchester peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliers d’euros par an. Cela ne permet cependant pas de savoir ce qu’elle a personnellement payé, si elle bénéficiait d’aides ou quelle est exactement la situation patrimoniale de sa famille. Parler de « profil bourgeois » relève donc davantage d’une qualification politique ; ce qui est vérifiable est un parcours universitaire international et privilégié.

Avant Lisnard, le clash avec une boulangère congolaise

L’échange avec David Lisnard n’était pas son seul moment viral. Lors du débat sur les pillages, Lola-Fleur Whittaker avait déjà affronté Jhemima Sheilha, entrepreneuse et boulangère arrivée du Congo enfant. Cette dernière a raconté un parcours modeste avant de devenir cheffe d’entreprise et d’employer aujourd’hui de nombreux salariés. Lorsque l’étudiante a relativisé les pertes subies par certains commerçants en expliquant qu’ils avaient malgré tout « des choses à perdre », la boulangère lui a répondu en rappelant que ces entreprises pouvaient représenter le travail d’une vie.

La confrontation rendait plus difficile une lecture sociale trop simple. D’un côté, une jeune militante défendant l’idée que les pillages doivent aussi être replacés dans un contexte de colère sociale ; de l’autre, une entrepreneuse issue de l’immigration et d’un milieu modeste refusant que la destruction de commerces soit relativisée. Le débat opposait donc moins deux origines sociales évidentes que deux interprétations de la violence.

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En quelques jours, Lola-Fleur Whittaker est ainsi passée du statut de créatrice de contenus politiques connue dans les cercles militants à celui de personnage viral. Son échange avec Lisnard, son engagement à LFI, Sciences Po et ses confrontations télévisées fournissent tous les ingrédients des réseaux sociaux. Mais derrière le buzz se trouve un profil plus structuré qu’une simple étudiante surgie d’un plateau : celui d’une militante déjà candidate à une élection et intégrée à la nouvelle stratégie médiatique de Jean-Luc Mélenchon.