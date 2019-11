France 2 reprend à partir du mardi 5 novembre sa fameuse série documentaire Apocalypse. Apocalypse La Guerre des mondes 1945-1991, les trois premiers épisodes, sont à ne pas manquer à partir de 21h05.

La collection Apocalypse, conçue et réalisée par Isabelle Clarke et Daniel Costelle, a changé la manière de montrer l’Histoire moderne à la télévision. La qualité des archives, la rénovation et la savante mise en couleurs des anciens documents, la sobriété « objective » des commentaires dits par Mathieu Kassovitz, lui ont valu la fidélité des téléspectateurs et du jeune public en particulier.

Le 5 novembre, France 2 diffuse les trois premiers films d’Apocalypse La Guerre des mondes 1945-1991 : La Grande Rupture 1945-1946, L’Escalade de la Peur 1947-1949, Le Monde Tremble 1950-1952. Ils seront suivis, le 12 novembre, des trois derniers épisodes : La Conquête 1953-1955, Le Mur 1956-1962, L’Abîme 1963-1991.

Une fois de plus Clarke et Costelle créent l’événement: ils évoquent cette période de l’Europe et du monde, que nous connaissons (et dont le souvenir s’estompe) sous le nom de Guerre froide.

En 1945, après la victoire des alliés, l’Amérique veut le retour de ses « boys », alors que Staline, le grand triomphateur, dispose, avec l’Armée rouge, d’un puissant instrument de conquête communiste (deux millions de km² conquis en Europe). La bombe lancée sur Hiroshima le 6 août 1945 est aussi un signal à l’adresse du Kremlin. Pendant près de cinquante ans, les « mondes » s’affronteront en Indochine, en Corée, au Vietnam, et jusqu’en Afghanistan.

La pression militaire fut constante et le risque d’affrontement général permanent. Dans un climat de peur universelle et de propagande, l’Amérique a joué son rôle et n’a pas cédé. Pendant toute la Guerre froide, le monde a eu chaud!