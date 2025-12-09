Zack, nouveau gourou écolo

Au Royaume-Uni, l’ancien charlatan Zack Polanski est devenu en peu de temps la personnalité politique de gauche préférée hors Parti travailliste. Faisons connaissance avec l’alter ego britannique de Sandrine Rousseau

En France, on a Sandrine Rousseau, l’impayable députée écolo, pour qui « le monde crève de trop de rationalité » et qui était à deux doigts d’être investie par son parti aux dernières présidentielles. En Amérique, ils ont Zohran Mamdani, le nouveau maire démocrate de New York (également soutenu par le mouvement environnementaliste Sunrise), qui déclarait il y a encore deux ans que « lorsque la botte de la police de New York vous serre le cou, c’est sous l’influence de l’armée israélienne ».

Les Britanniques, eux, ont Zack Polanski, le nouveau président du Parti vert d’Angleterre et du Pays de Galles, élu à son poste début septembre. C’est en un temps record que cet ancien libéral-démocrate est devenu une star de la politique. Grâce à des déclarations baroques, il ne cesse de faire le buzz sur les réseaux sociaux. Car Polanski ne se contente pas de vouloir classiquement taxer les riches et d’accuser Israël de génocide. Il propose aussi de légaliser toutes les drogues, de sortir de l’OTAN et d’accorder l’indépendance au Pays de Galles (à rebours de l’intitulé même de sa formation ). Résultat, selon le dernier sondage de l’institut YouGov, sa cote de sympathie s’est envolée à 12 %, ce qui fait de lui la personnalité de la gauche non travailliste préférée du pays. Et dire que le quadragénaire a fait mille métiers avant d’arriver à la célébrité : barman, physionomiste de boîte de nuit, acteur, et même hypnothérapeute ! Mais attention, dans le genre escroc. En 2013, Polanski se vantait dans les colonnes du journal à scandale The Sun d’être capable, grâce à ses pouvoirs de suggestion mentale, d’augmenter la taille de la poitrine de ses clientes ! Cette archive gênante n’a pas manqué de refaire surface et l’intéressé a présenté ses excuses. Non pour avoir été un sacré charlatan, mais parce qu’il a glorifié le volume mammaire des femmes, soit le plus abject des sexismes aux yeux de ses nouveaux amis verts.

Pour clore la polémique, Polanski a cité Tony Benn, la figure tutélaire de l’aile gauche du Parti travailliste (le « bennisme ») : « Je me fiche d’où tu viens. Ce qui compte, c’est où tu vas. »