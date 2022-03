La sanctification d’Yvan Colonna est insupportable

Après la flambée de violences suscitée en Corse par l’agression d’Yvan Colonna, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin s’est rendu sur place depuis mercredi. Il a engagé des discussions sur une évolution du statut de l’île. L’analyse d’Elisabeth Lévy.

Gérard Darmanin ouvre la voie à l’autonomie.Il n’y a pas pire moment et pires circonstances pour le faire, et il n’est nul besoin d’avoir lu Clausewitz pour comprendre que négocier avec un revolver sur la tempe, c’est être sûr de perdre. Emmanuel Macron avait cinq ans pour traiter la question corse. Il se penche dessus à trois semaines de la présidentielle. La ficelle électorale est un peu grosse.

Aveu de faiblesse

Certes, Gérald Darmanin exige en préalable le retour au calme. Mais le mot « autonomie », lâché après des manifestations violentes et des agressions contre des forces de l’ordre en sous-effectif, est un aveu de faiblesse impardonnable. 70 policiers et gendarmes ont été blessés, et 18 hospitalisés, preuve qu’ils avaient face à eux des émeutiers aguerris.

Ça n’a pas loupé : à 11h30 mercredi, le FLNC menaçait de reprendre les armes. Dans un communiqué, le mouvement nationaliste radical a écrit que « les combats de la rue d’aujourd’hui seront ceux du maquis de la nuit de demain… » Ce qui revient à cracher dans une main tendue. Et en prime, le gouvernement avait déjà levé le statut de détenu particulièrement signalé (DPS) d’Yvan Colonna et de ses deux co-détenus. On nous dit que c’était une vieille revendication des Corses. De Corses, plus exactement… On entend monter une petite musique dans les médias : tout cela serait la faute de Jean Castex et de Patrick Strzoda (le directeur de cabinet de Macron), qui seraient des faucons et n’auraient pas voulu le lever auparavant. Rappelons tout de même que ces trois détenus ont été condamnés pour crime terroriste, et que le statut de DPS qu’ils avaient était donc et reste totalement justifié. Le véritable problème est plutôt l’inefficacité de cette surveillance particulière.

Comparaison avec Samuel Paty

En revanche, le transfert en Corse, qui est une mesure d’humanité envers les familles, pourrait en principe être compatible avec ce statut – peut-être avec un changement législatif. Toutefois, en Corse, le risque d’évasion est plus élevé. Du reste, aucun établissement de haute sécurité n’est adapté à ces détenus.

Enfin, la sanctification d’Yvan Colonna et cette jeunesse qui manifeste en arborant son visage sur des t-shirts où l’on peut lire en corse « Gloire à toi, Yvan » sont vraiment insupportables. Désolée, ce qui lui arrive est triste et révélateur d’une incurie au niveau de l’Etat, mais cela ne justifie pas qu’on en fasse un héros. Gérald Darmanin a comparé son agression en prison par un islamiste au meurtre de Samuel Paty. Certes, dans les deux cas, il y avait un crime de blasphème. Mais tout de même, avant d’être une victime, Yvan Colonna a été condamné pour l’assassinat d’un préfet. Aujourd’hui, la presse pleurniche sur la jeunesse corse qui se sent méprisée. Serait-on aussi indulgents si des jeunes des quartiers arboraient la photo de Mohammed Merah ? Oui, sans doute, c’est peut-être ça le pire.

Empêtré dans sa culpabilité et dans l’urgence électorale, le pouvoir se couche devant la force. Avis à tous les mécontents : vous avez trois semaines pour casser, brûler, agresser, vous gagnerez. Nous, nous aurons cinq ans pour déplorer l’impuissance de l’Etat.

