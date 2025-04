Dans le match qui les oppose à la FFF, les hidjabeuses ont un net avantage: à l’étranger, personne ne comprend vraiment la laïcité à la française…

Le Parlement travaille sur une loi destinée à mettre définitivement hors jeu le hidjab, ou voile islamique, sur les terrains de sport français. La ministre des Sports, Marie Barsacq, a toutefois émis quelques bémols, et le torchon brûle. Même si elle ne le sait pas, madame le ministre a quelque part raison. Une loi franco-française se heurtera fatalement aux exigences internationales…

Prenons le football. Au nom de la laïcité, pour les compétitions nationales, la FFF (Fédération française) prohibe déjà le hidjab. Mais si la FFF est sous tutelle de l’État (via le ministère des Sports), elle est également une association membre de la FIFA (Fédération internationale). Or la FIFA (bien que son règlement stipule que l’équipement ne doit présenter aucun signe « à caractère politique, religieux ou personnel ») accepte depuis 2014 le port du voile, grâce à un article, un artifice, qui autorise tous les couvre-chefs, à condition qu’ils ne soient pas dangereux. Cela permettrait ainsi aux Anglais de jouer avec un chapeau melon, ou aux Français avec un béret, mais plus concrètement cela permet aux joueuses musulmanes de jouer avec ce fichu foulard. Et dans les statuts, il est souligné que les associations membres ont l’obligation « d’observer en tout temps règlements et directives de la FIFA ». Qu’à défaut elles peuvent être suspendues, voire exclues des compétitions internationales. Ainsi une joueuse ou une équipe sanctionnée pour port du voile par la FFF pourrait faire appel à la FIFA, qui aurait le droit d’infliger un carton jaune ou rouge à la FFF !

Si la FIFA est aussi tolérante, ce n’est pas par souci œcuménique, mais par intérêt économique, elle apprécie les gros chèques des émirs qui investissent dans le sport, tous les sports, pour soigner leur image, et l’imposer. Le Qatar a organisé la Coupe du monde 2022, l’Arabie saoudite sera le pays hôte en 2034. Une seule religion, celle de l’argent, comme au CIO, qui accepte les athlètes voilées aux Jeux olympiques. Il n’y a que dans les sports nautiques que les voiles ne font pas débat au port.