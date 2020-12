Une jeune maison d’édition parisienne ressort les Mémoires d’un truand datant de 1946

Dans l’argot comme dans les lettres françaises, il y a les parvenus et les faubouriens, les faiseurs et les fleurs de pavés, les truqueurs et les enfants de Marie. Déjà, en leur temps, Alphonse Boudard et Albert Simonin avaient théorisé à l’usage des agrégés ignorants, cette langue verte et vache, indisciplinée et musicale, qui fait culbuter la phrase, lui redonne son souffle vindicatif et son amertume originelle. Albert Paraz se moquait de « l’argot de cheftaines, de journalistes, de mondains, qui est le contraire de l’argot. C’est celui qui a toujours été parlé par les médiocres, celui d’Eugène Sue, alors que celui de Stendhal reste vivant. Plus on est argotier, plus on doit être puriste ».

L’argot ne se regarde pas écrire

A trop vouloir singer l’argot, on passe vite pour un cave. L’argot ne s’apprend pas dans les colloques, il a quelque chose de vif comme un coup de surin dans la nuit froide, de spontané qui confine à la brutalité jouissive, il est imbibé de ce désespoir atavique qui ne psychologise pas les situations. L’argot ne se regarde pas écrire, il est profondément réactionnaire. Il n’y a pas de place chez lui pour les bons sentiments, il est de ces plaies d’enfance dont on ne guérit jamais vraiment. Il peut être drôle, imagé, tonique, salace ou guinchant, il demeure l’expression de la rue, celle de l’homme misérable qui accepte son destin.

Une toute jeune maison d’édition, Les Lapidaires, lancée cette année, en plein Covid, c’est dire l’audace et la dinguerie d’une opération aussi aventureuse, ressort un livre paru en 1946. Double peine assurée : faillite du papier, l’objet livre a du plomb dans l’estomac et excavation d’un Paris glandilleux. Messieurs, les progressistes ne vous disent pas merci. Pantruche ou les mémoires d’un truand écrit par un certain Fernand Trignol (1896-1957) dont la trace avait presque disparu nous ramène dans un Paris populeux des années 1930, entre marlous et courses hippiques, entre la fête permanente des Six-Jours et le cinéma de Duvivier ; Gabin était fringant, Carco poétisait la mouise et le vélo