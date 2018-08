Dans une France troublée par la confusion des rôles et du genre, un féminisme d’origine idéologique étrangère se répand, avance des théories et encourage des expéditions punitives contre les hommes volages. No pasaran !

Il y a quatre mois, dans la banlieue lyonnaise, un jeune homme de 27 ans a été victime d’une agression à son domicile, véritable expédition punitive menée par quatre femmes qui seraient, selon les enquêteurs, ses quatre maîtresses et selon moi qui n’en sait pas plus que vous mais qui connaît les hommes, quatre de ses maîtresses, car quand on aime, on ne compte pas.

Les malfaitrices en bande organisée en vue d’une entreprise terrorisante auraient fait irruption dans l’appartement du présumé menteur pour lui faire payer le prix de ce que l’on peut d’ores et déjà nommer sans risquer de se tromper ses omissions, car comme le disait Sacha Guitry, « le mensonge est en