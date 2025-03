Farishta Jami, une terroriste offusquée

Après sa condamnation pour terrorisme, la police britannique a accepté de remplacer la photo d’identité judiciaire initiale de Farishta Jami par une image où elle porte le niqab…

Jusqu’où les autorités publiques doivent-elles aller afin de respecter les sensibilités culturelles et religieuses des citoyens ? Outre-Manche, le cas de Farishta Jami pose la question sur le mode absurde. Cette mère de 36 ans habite la ville de Stratford-upon-Avon, la ville natale du grand dramaturge anglais, site du prestigieux Royal Shakespeare Theatre.

Née en Afghanistan, Jami est venue s’établir en Angleterre avec son mari en 2008. Or, le 13 février, un tribunal l’a reconnue coupable de deux chefs d’accusation selon la loi contre le terrorisme. En 2022, elle avait commencé les préparatifs d’un voyage vers son pays natal afin de rejoindre la branche afghane de l’État islamique, Daech-Khorassan.

Son objectif ? Devenir martyre. Elle avait économisé de quoi payer un aller simple pour elle et ses enfants. Elle avait partagé en ligne des contenus ultra-violents et participé à des forums islamistes. Elle s’était renseignée sur l’obtention et le maniement des armes, notamment le montage et le démontage d’une AK-47.

Parmi les 7 000 vidéos stockées sur son ordinateur, certaines mettaient en scène des enfants auteurs d’attentats-suicides, préfigurant peut-être le sort qu’elle réservait à sa propre progéniture. Suivant la procédure routinière, la police a publié d’elle une photographie d’identité judiciaire. Cette pratique est bien sûr courante, car elle permet à d’autres services de police et à d’autres victimes éventuelles de reconnaître un suspect.

Or, l’avocat de Jami a fait savoir aux autorités que cette publication avait plongé sa cliente dans un état de « détresse considérable ». Pour cette musulmane pieuse, rendre son visage visible en public était offensant. Le lendemain, la police de la région a publié une nouvelle photo qui la montre en niqab. Ou plutôt qui ne la montre pas du tout, elle. Pudeur religieuse ou ruse de terroriste ? Comme le dit Hamlet : « Dieu vous a donné un visage, et vous vous en faites un autre ».