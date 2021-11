Eric Zemmour ferait un piètre migrant

Les campagnes européennes du Napoléon de CNews rencontrent bien des difficultés. À Londres, capitale du pays incarnant le « freedom of speech », Zemmour est carrément « canceled »!

À Genève, de nombreuses voix progressistes se sont élevées pour empêcher le presque candidat de venir donner une conférence le 24 novembre.

Sous l’impulsion d’Emmanuel Deonna, député socialiste genevois, une pétition a même été lancée sur change.org. « Non à la venue de Zemmour à Genève, condamné pour incitation à la haine » était-elle intitulée. Le conseil administratif de la ville a fini par annoncer, à propos du presque candidat, qu’« il n’était pas le bienvenu », et a refusé de mettre une salle à sa disposition pour la conférence.

Si la visite de Zemmour en pays helvétique n’est pas annulée, on ne sait pas où elle pourra avoir lieu.

Shocking !

Avant de se rendre en Suisse, Eric Zemmour prévoit un passage par Londres ce vendredi.

Mais là encore, il semblerait qu’il ne soit pas le bienvenu. Même s’il y va pour présenter son livre aux membres de la communauté française présents dans la capitale britannique, il se pourrait bien que ce soient ses invectives récurrentes contre « l’éternel ennemi anglais » lors de ses joutes sur CNews qui condamnent d’abord l’essayiste auprès de certains Britanniques… C’est notamment ce que soutient la LREM Patricia Connell, conseillère des Français de l’étranger : « Il accuse les Britanniques d’être le pire ennemi de la France et dit en passant que la France aurait dû s’allier à l’Allemagne contre le Royaume-Uni. On marche sur la tête. Personnellement, je le trouve répugnant au possible. Ses propos sont racistes, homophobes, misogynes, islamophobes, et j’en passe» a-t-elle confié à notre confrère Alexander Seale.

A lire aussi, Gil Mihaely: Zemmour, le dernier israélite

La conseillère consulaire d’Europe-Ecologie-Les Verts à Londres Charlotte Minvielle est sur la même ligne. De son côté, elle a adressé une requête à Sadiq Khan, le maire de la capitale.

It’s not fair !

« Cette semaine, les 19 et 20 novembre, le probable candidat d’extrême droite a l’élection présidentielle Éric Zemmour, condamné à deux reprises pour provocation à la haine raciale, se rend à Londres pour une réunion publique afin de gagner des soutiens auprès de la communauté française installée au Royaume-Uni. Nous demandons au maire de Londres Sadiq Khan de déclarer, comme l’ont fait les autorités de la ville de Genève la semaine dernière, qu’il n’est pas le bienvenu. Cela enverrait un signal fort pour montrer que Londres est une ville qui s’oppose fermement à ses prises de positions haineuses et discriminantes »...

Et de fait, Sadiq Khan n’a pas fait la sourde oreille : comme il devra le faire à Genève, le presque candidat se retrouve contraint de chercher une salle par ses propres moyens. La Royal Institution de Londres a annulé sa conférence deux jours avant sa venue, et les équipes de Zemmour indiquent se réserver le droit de porter plainte.

À l’exception notable de la Hongrie, quand il quitte l’hexagone, Eric Zemmour est vraiment comme un poisson hors de son bocal !

92 Partages Partagez Print Email

92 Partages Partagez Print Email