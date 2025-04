Justin P. : 100 % Complexe !

L’attaque au couteau d’un lycéen sur ses camarades de classe a provoqué l’effroi à Nantes. Cet adorateur d’Adolf Hitler préoccupé par la condition environnementale, à peine âgé de 16 ans, a été interné en psychiatrie. Philippe Bilger revient sur le drame

Regardant le 24 avril l’émission « 100 % Politique » animée sur CNews par Gauthier Le Bret, j’ai été surpris par la discordance des points de vue sur l’attaque au couteau -57 coups sur la victime tuée – dans l’établissement scolaire Notre-Dame de Toutes-Aides à Nantes. Alors qu’à l’évidence les crimes commis par ce mineur de seize ans imposaient une grille d’explication complexe, aussi bien psychiatrique que sociale, sécuritaire, politique… Souhaiter un tel pluralisme n’est pas fuir ses responsabilités mais au contraire prendre la mesure d’un événement qui risquera de demeurer incompris si on récuse la plénitude nécessaire. Qui peut contester la validité des considérations de pur pragmatisme sécuritaire concernant, à cause du port de couteau de plus en plus observé, l’installation de portiques, les fouilles, la reconnaissance faciale et les mesures à prendre pour que les établissements privés et publics soient à l’abri de massacres dans la voie du mimétisme américain ?

On ne peut pas non plus désapprouver le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau qui a insisté sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’un fait divers mais d’un fait de société et que sa nature politique, au-delà des émotions singulières, était évidente. Il voit dans ces actes criminels la traduction extrême d’un monde gangrené par le refus de l’autorité, le laxisme et la déconstruction. Il a aussi rappelé, pour lutter contre les facilités paresseuses du « il n’y a qu’à », qu’il était impossible de placer un policier ou un gendarme derrière tous ceux qui étaient porteurs d’un risque potentiel.

Il me semble, au sujet de Justin P, qu’une interrogation fondamentale ne peut être éludée. Comment se fait-il que ce garçon qualifié diversement de « bizarre, réservé, suicidaire, solitaire, adorateur d’Hitler, voulant étriper tout le monde, remarqué par ceux qui le côtoyaient… » n’ait pas, au-delà de la curiosité inquiète qu’il suscitait, incité ses parents, ses éducateurs, ses professeurs à se prémunir pour que cette personnalité infiniment problématique passe d’un virtuel plus que troublant à un réel horriblement concret ?

J’entends bien que soupçonner ainsi un mineur de 16 ans, pour ce qu’il est et semble montrer, relève d’une sorte d’anticipation choquante, quasiment totalitaire. Mais comment échapper à cette alternative traumatisante: ne rien tenter et laisser le pire peut-être se commettre un jour ou intervenir pour briser une menace seulement supputée ?

La garde à vue de Justin P a été levée et il a été interné en psychiatrie.

Le texte très long, à la fois délirant mais révélateur d’une inspiration confuse mêlant nazisme et gauchisme – « écocide globalisé » – qu’il a envoyé par mail le 24 avril à midi, participe d’une adolescence mêlant une extrême difficulté d’être à des visions apocalyptiques ; ne percevant comme seule solution que l’éradication d’une part d’humanité détestée par son propre chaos.

Quels que soient les ressorts profonds de ces crimes, ils ne rendront pas moins absurdes les dires de la maire écologiste de Nantes laissant entendre, pour s’en prendre à Bruno Retailleau, que l’émotion est seule acceptable et que la politique n’a rien à voir en l’espèce. Alors qu’au contraire tout est lucide et pertinent qui alliera les affres du singulier et les dérives du pluriel. La prévention intelligente et la répression sans faiblesse. 100 % Complexe !

Sur ce dernier point, cessons de traiter les mineurs délinquants ou criminels comme si nous voulions qu’ils n’aient jamais changé par rapport à l’image bénie d’une enfance préservée de tout, coupable de rien. Notre législation à cet égard est mauvaise et impuissante devant les transgressions. Justin P pourra être déclaré irresponsable. S’il ne l’est pas ou si sa responsabilité est atténuée seulement au moment où il a poignardé ses victimes, il faudra moins pleurer sur lui que sur elles, contrairement à l’habitude politique et médiatique.