Alors que les amateurs du monde entier se délectent des infinies finesses du cognac, les Français le délaissent bêtement au profit du whisky. Attention, l’abus de haine de soi est dangereux pour les papilles.

« Le whisky est le cognac du con. »

Pierre Desproges

« What a nice cup of tea ! »

La reine mère Elizabeth d’Angleterre (1900-2002), un peu titubante, après avoir dégusté de vieux cognacs chez Hennessy en 1980.

Le cognac, un remède de marin

Avant de devenir l’un des alcools les plus célèbres du monde, le cognac fut d’abord un remède d’apothicaires destiné aux vieux et aux mélancoliques. Née au début du XVIe siècle, sous François Ier (natif de Cognac), à partir des vins blancs de Charente produits autour de La Rochelle, cette nouvelle eau-de-vie devint très vite la coqueluche des négociants flamands qui commerçaient vers l’Angleterre et toute l’Europe du Nord. Mais ce furent surtout les marins qui l’adoptèrent, voyant en elle une alternative hygiénique à l’eau croupissante et porteuse de germes qui stagnait au fond de leurs navires. Si Jacques Cartier a découvert le Canada, c’est donc, aussi, un peu, grâce au cognac ! Ainsi que le raconte le grand historien du monde rural Marcel Lachiver : « Aujourd’hui, quand vous buvez un vieux cognac, vous recherchez quelque chose de spécial, ses nombreux arômes. Mais à l’époque, au XVIe siècle, vous vouliez juste de l’alcool. Le marin sur son bateau manœuvrant des cordages quinze heures par jour, tous les jours, recherchait le coup de gnôle fortifiant, pas autre chose. »

97 % de notre production part à l’export

L’histoire récente du cognac et la manière dont les Français l’ont délaissé au profit du whisky illustre assez bien, de façon insoupçonnée, ce rapport finalement assez sado-maso que nous entretenons avec notre pays.

« Là où il y a du cognac, il y a de la culture. » L’auteur de cette phrase est un pur Texan, Kyle Jarrard. Né en 1955, ce journaliste à l’International Herald Tribune (devenu International New York Times) est un jour tombé amoureux d’une Charentaise et, par la même occasion, du cognac, auquel il a consacré un livre de référence : Cognac, la saga d’un esprit (Le Croît vif, 2007). Comme l’autre grand Texan, le chef d’orchestre et claveciniste William Christie, fondateur des Arts Florissants en 1979, à q