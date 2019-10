A l’avenir, souhaitons une modération plus modérée!

Le 13 septembre, à peine connecté sur Facebook en tant que rédacteur en chef web de Causeur, je vois une notification me barrer la route : « Votre publication va à l’encontre de nos standards de la communauté. » Pardon ? Une explication suit : « Les standards de la communauté sont appliqués à l’échelle mondiale et contribuent à faire de Facebook un lieu sûr et accueillant pour tous. » Que signifie ce charabia sucré ? Me chercherait-on chicane ce matin ?

Quel crime me vaut une telle peine?

La fâcheuse publication est un lien vers un article de Causeur.fr. Un papier toujours en ligne, intitulé « Génération identitaire condamnée : une sévérité démesurée ? » L’auteur s’étonne de la peine de prison ferme prononc