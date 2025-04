Poutine, Trump, Tebboune, islamistes… Qui est notre ennemi?

Notre numéro d’avril est en vente. Découvrez le sommaire de notre nouveau numéro

Qui est notre ennemi ? Aujourd’hui, les Européens ont du mal à répondre à cette question vitale. Pour avoir cru la fin de l’Histoire advenue avec la chute de l’URSS, ils se sont désarmés et donné pour mission sacrée d’abolir leurs singularités. Tirés brutalement de l’anesthésie générale par les bouleversements du monde, ils cherchent péniblement une réponse. Comme le disent Elisabeth Lévy et Jean-Baptiste Roques, en présentant notre dossier : « Pour les Européens et singulièrement pour les Français, le réveil est d’autant plus rude qu’il est tardif ». Causeur a demandé à deux penseurs de premier plan de réagir à cette interrogation. Pour Marcel Gauchet, nous vivons la fin de la domination occidentale du monde. Derrière la Chine, le philosophe voit se former une « fédération mondiale des autocraties ». Les Américains l’ont compris, pas les Européens qui croient béatement que la planète entière continue de les envier. Selon sa formule mémorable : « L’Europe est l’idiot du village global ». De son côté, Pierre Manent identifie trois pressions extérieures qui s’exercent sur la France : à l’Est, Vladimir Poutine, à l’Ouest, Donald Trump, au Sud, l’islamisme. Face à ces menaces, il plaide pour que Paris s’écarte de la tentation fédéraliste et renoue avec l’idée gaullienne d’une Europe des nations. Et si l’équipe autour de Donald Trump nous choque par la brutalité de ses paroles, il faut y voir un signe de l’affaiblissement relatif des États-Unis : « Est-ce l’empire qui abuse de sa force, ou l’empire que sa faiblesse menaçante affole ? »

S’il lui faut un sursaut en matière de défense, la France en est-elle capable sur le plan financier ? Pour Stéphane Germain, il y a des raisons de se montrer sceptique, car depuis longtemps nous sacrifions la défense à la protection sociale. Des coupes budgétaires sont réalisables, mais quand les revenus de la majorité des Français dépendent entièrement de l’État, qui oserait demander un effort « citoyen » ? La France, une grande puissance ? « Aujourd’hui, c’est son impuissance spectaculaire qui caractérise notre pays ». Quant à l’Europe, comment peut-elle retrouver une industrie de défense digne de ce nom ? Jules Basset apporte les premiers éléments d’une réponse, en prenant exemple sur la Russie, la Chine et les États-Unis.

Dans son édito du mois, Elisabeth Lévy fustige la « réhabilitation de la trahison » à l’ère MeToo. Dès qu’un ami est dénoncé pour masculinité toxique ou tout autre crime passible de la peine de mort sociale, à l’issue de l’un de ces procès en sorcellerie où l’accusation vaut condamnation, trop de bons esprits acceptent de cracher publiquement sur celui devant lequel ils se prosternaient la veille. Il y a quelques exceptions. Le 26 mars, Fanny Ardant, malgré la peur qu’elle a dit éprouver, est venue dire à la barre son amour et son admiration pour son ami, Gérard Depardieu, accusé d’agression sexuelle. Ce faisant, « elle a écrasé les médiocres de sa grandeur et de sa liberté ». Le Premier ministre, François Bayrou, a annoncé que des « conventions citoyennes décentralisées » seraient organisées à travers tout le pays pour débattre de la question : « Qu’est-ce qu’être français ? » Sans attendre un premier tour de table officiel, Céline Pina a posé cette question dans un village au cœur de la Bourgogne. Aujourd’hui en France, la baisse du niveau des élèves s’explique aussi par celle de leurs enseignants. Selon l’enseignante et chroniqueuse Lisa Kamen-Hirsig, c’est la faute de l’Éducation nationale qui n’exige plus des futurs professeurs la maîtrise des savoirs enseignés. Elle veut surtout des avocats pour les lubies du moment (écologie, égalité, vivre-ensemble) et de gentils accompagnateurs. Pour Jean-David Jumeau-Lafond, le projet de réaménagement de la place du Trocadéro est une nouvelle démonstration de la méthode Hidalgo : imposer par la force une écologie punitive et une idéologie « festive », au détriment de la beauté de Paris et de la vie quotidienne de ses habitants. La préfecture a retoqué ce nouveau délire, mais pour combien de temps ? Loup Viallet a fait un reportage à Vintimille. Située à la frontière franco-italienne, cette ville vit depuis les années 2010 au rythme des flux migratoires. Malgré les efforts de la nouvelle municipalité, les violences et dégradations inhérentes à la présence continue d’immigrés clandestins bouleversent la vie locale. À l’approche de l’été, ses habitants redoutent de nouvelles vagues d’arrivants.

L’invitation de Jordan Bardella et Marion Maréchal à un colloque contre l’antisémitisme organisé à Jérusalem a scandalisé la gauche. Noémie Halioua explique comment cette visite s’inscrit dans un processus de rapprochement assumé entre le gouvernement israélien et certains partis nationalistes européens. Pour Gil Mihaely, la nouvelle offensive d’Israël à Gaza vise notamment à empêcher le Hamas de reconstituer ses forces militaires et de conserver son pouvoir politique. Mais de nombreuses voix soupçonnent Benyamin Netanyahou de motivations politiciennes, alors que le pays pourrait plonger dans une crise constitutionnelle inédite.

Chez nos chroniqueurs, Emmanuelle Ménard passe en revue l’Algérie et ses OQTF, le retour des retraites dans le débat public ainsi que celui des gens du voyage à Béziers, sans oublier… la sortie de La Belle et la Bête. Ivan Rioufol dénonce la tentative de nos politiques de s’imposer par la menace de partir en guerre et le recours à la peur du « fascisme ». Olivier Dartigolles traque les incohérences, les « Oui, mais… », des extrémistes des deux côtés de l’échiquier politique, mais surtout celles des antiracistes auto-proclamés de la gauche radicale. Jean-Jacques Netter, le vice-président de l’Institut des libertés, décode l’actualité́ économique de la Banque centrale européenne, qui accuse une perte de 8 milliards d’euros pour 2024, à l’échec de la French tech sous la forme de son robot Nao. Enfin, Gilles-William Goldnadel, le président d’Avocats sans frontières, explique pourquoi l’affiche représentant Cyril Hanouna sous les traits du Juif Süss diffusée par LFI est presque une peccadille à côté des autres horreurs antisémites perpétrées par les Insoumis.

Côté culture, Yannis Ezziadi ouvre le bal en se demandant ce qu’enseigne aujourd’hui le Conservatoire national d’art dramatique. Réponse : pas grand-chose, semble-t-il. Les élèves en ressortent vierges de toute culture théâtrale et de toute technique de jeu. Pour mesurer la catastrophe, il faut se rappeler les grands artistes qu’il a su former dans le passé et observer les diplômés d’aujourd’hui. Elisabeth Lévy salue le nouveau livre de Philippe Bilger, MeTooMuch ? (aux éditions Héliopoles), dans lequel l’ancien avocat général dénonce les dérives du mouvement néoféministe qui instrumentalise la justice.

Vouloir croire, comme il le fait, que MeToo va s’assagir et renoncer aux débordements de sa naissance révolutionnaire est peut-être trop optimiste. Françoise Bonardel s’interroge sur les conséquences possibles de l’usage quotidien de l’IA. Ce qui est sûr, c’est qu’en recensant toutes les connaissances, elle propose un savoir prémâché et standardisé qui n’encourage pas à la « gymnastique intellectuelle ». La libre pensée et l’érudition vagabonde seront-elles la chasse gardée des gens « bêtes » ? Georgia Ray nous raconte une des plus belles expositions de ce printemps qui est consacrée aux photographies d’Émile Zola. L’écrivain se découvre cette passion tardive en même temps que le bonheur familial, et ses clichés témoignent de la vie d’un bourgeois heureux et amoureux, loin des bas-fonds sordides dépeints au fil de ses romans.

Jonathan Siksou a lu Mauvais genre au musée, dans lequel Didier Rykner dévoile comment les plus grands musées du monde sont gangrenés par le wokisme. De la réécriture de l’histoire de l’art à l’effacement pur et simple, tous les coups sont permis. Clairvoyant, Jean Sévillia dénonçait il y a 25 ans Le Terrorisme intellectuel, nous rappelle Frédéric Rouvillois. Avec Les Habits neufs du terrorisme intellectuel, il alerte aujourd’hui sur son développement : une idéologie qui remet en cause la nation, la culture et l’idée même de l’espèce humaine, et recourt à la censure pour s’imposer. Mais qu’on ne désespère pas, la résistance se lève ! Et si on a besoin de fuir l’horreur ou l’ennui du quotidien, Julien San Frax nous invite à parcourir les nombreux palais de France, dont l’histoire, aussi bien politique qu’artistique, est retracée par Thierry Sarmant dans un beau livre illustrée. Tandis qu’Emmanuel Tresmontant nous invite à la Maison Élysée qui, ouverte au public telle une annexe du palais présidentiel, est un lieu hybride qui décline à travers un musée, une boutique et un salon de thé, l’art de vivre à la française. Si cela ne suffit pas, réfugions-nous dans les salles obscures où nous attendent – Jean Chauvet l’affirme – des pépites : un documentaire étonnant sur une famille girondine qui crée des spectacles pyrotechniques et une dizaine des premiers longs-métrages d’Alfred Hitchcock. Le maître du suspense aurait dit : « Le théâtre, c’est la vie, ses moments d’ennui en moins ». A cet égard, Causeur est comme le théâtre !

