Bruno Retailleau : le jour J pour le futur de la droite…

On dit d’eux qu’ils s’affrontent alors qu’ils ont le même programme… Dans la lutte fratricide qui oppose Bruno Retailleau à Laurent Wauquiez chez LR, notre chroniqueur prend parti pour le premier. Il nous explique pourquoi. Le scrutin décisif aura lieu ce weekend. Une fois cette campagne interne terminée, les deux rivaux sauront-ils s’entendre ? Analyse.

On a tellement insisté sur la similitude des projets et la superficialité des différences entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez qu’on a oublié l’enjeu capital de l’élection des 17 et 18 mai. Comme souvent, c’est Albert Zennou qui dans sa chronique du Figaro a le mieux perçu l’importance de cet affrontement maintenant si proche, en soulignant que « derrière la bataille Retailleau-Wauquiez, c’est l’avenir de la droite qui se joue ».

Bruno Retailleau perçu comme plus vindicatif dans la « bataille culturelle »

Je n’aurais pas l’impudence de dénier à Laurent Wauquiez un très brillant parcours intellectuel et universitaire avec la réserve toutefois, qui n’est pas ironique, que créditer un candidat d’un tel passé est souvent implicitement le faire passer pour quelqu’un qu’on pourra admirer mais sans l’envie de voter en sa faveur.

Il serait absurde de ma part d’amplifier ce qui sépare les deux jouteurs sur le fond, leur programme reprenant peu ou prou les fondamentaux d’une droite qui serait enfin consciente de son identité et donc de son influence démocratique. Toutefois, en détruisant l’hégémonie culturelle de la gauche, Bruno Retailleau est beaucoup plus attentif que Laurent Wauquiez à redonner à la droite une place décisive sur le plan des valeurs, des idées et de la vision de la société. Une victoire seulement électorale ne serait pas une conquête des esprits (voir mon entretien avec Bruno Retailleau du 18 juin 2020).

À ce sujet, il ne faut pas prendre au sérieux la faribole à laquelle Laurent Wauquiez semble tenir et qui imputerait à Bruno Retailleau le dessein de vouloir pactiser avec Édouard Philippe et de noyer la droite dans le macronisme. Alors que Bruno Retailleau sait aussi bien que son adversaire tout ce qui, sous Édouard Philippe Premier ministre et à cause de lui, a obéré le premier mandat présidentiel. Il est aux antipodes du juppéisme mou persistant de ce dernier.

Il ne serait pas honnête, par ailleurs, de ressasser qu’à plusieurs reprises Laurent Wauquiez a abandonné son parti au prétexte qu’il devait se préserver pour l’élection présidentielle de 2027, quand tout démontre qu’elle va être plus que jamais disputée pour la désignation du candidat de la droite.

Refus d’entrer au gouvernement : Laurent Wauquiez perçu comme trop prudent

Il faut écouter et lire Bruno Retailleau. Il a cet énorme avantage, dans un monde politique trop souvent insincère par tactique, de n’avoir jamais varié dans ses convictions – du sénateur au ministre – et d’avoir donné de la droite au gouvernement une image très positive. Quel crédit, sur ce plan, pourrait-on accorder au futur président de LR s’il avait décidé, face à une situation nationale et internationale dangereuse, de jouer au Ponce Pilate et de ne pas apporter son concours à un Premier ministre et à une équipe qui tentent d’améliorer ce qui va mal ?

C’est parce que Bruno Retailleau n’a pas chipoté, contrairement à Laurent Wauquiez qui aurait désiré être installé de manière confortable dans le fauteuil ministériel qu’il aurait choisi en excluant tous ses rivaux potentiels, qu’il convient de lui faire confiance : sa politique de présence a permis l’affirmation de la présence d’une politique – de droite. Avec les succès et les avancées que sa fonction pouvait faire advenir.

Lorsque M. Retailleau énonce : « Ma droite, ce sera la droite qui va défendre les honnêtes gens. Ce n’est pas la droite d’une tambouille des appareils politiques », il vise juste en pourfendant les combines et les reniements d’hier et en mettant en lumière une conception de l’Etat de droit au service du peuple. Et non plus seulement pour des transgresseurs dont les garanties qui leur sont octroyées rendent inefficace le combat contre eux.

Ce ne sont pas les variations qu’on s’est plu à publier sur les caractères et les goûts culturels de l’un ou de l’autre qui devront faire pencher la balance en faveur de Bruno Retailleau. C’est en raison de la profondeur d’une personnalité, de ce qu’elle est et de la démonstration constante de ce qu’elle était, est et sera, qu’on doit trancher le plus clairement possible afin d’offrir à cet homme de réflexion et d’action une victoire incontestable qui enlèverait à Laurent Wauquiez l’envie perverse de chicaner.

Connaître Bruno Retailleau, c’est aussi tenir pour rien le grief qui lui est fait de ne pas pouvoir consacrer demain toute son énergie à cette double tâche capitale : faire avancer et protéger la France comme ministre, et en même temps refonder le parti de la base au sommet, idées et responsables compris. Non seulement le ministre de l’Intérieur assumera cette mission avec sa formidable puissance de travail et de réactivité mais il est évident, si les Républicains prennent acte du fait que la droite est redevenue une espérance grâce à lui, que le ministre sera un appoint considérable pour le président du parti ; ce dernier fera bénéficier le ministre d’une force et d’une légitimité incomparables.

Une fois qu’on a admis le caractère très riche du vivier de la droite républicaine, la conscience qu’ont certaines de ses personnalités les plus emblématiques (je songe à David Lisnard et François-Xavier Bellamy) que M. Retailleau est la chance et l’incarnation d’une droite enfin de retour, il ne faudra pas manquer d’être présent au jour J. 2027 ne sera rien si les 17 et 18 mai, Bruno Retailleau ne devient pas tout.

