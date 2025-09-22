Ballon d’Or: plus gonflant que gonflé!

Qui pour succéder à l’Espagnol Rodri au palmarès du Ballon d’Or? Si ce grand raout mondain du football mondialisé vous passionne encore (autrement dit: si vous aimez regarder des millionnaires en costard et leurs femmes sur leur 31 attendre un des trop nombreux trophées dorés sous les lustres du Théâtre du Châtelet) alors sachez qu’on nous vend déjà Ousmane Dembélé comme favori.

Il fut un temps, que les moins de 20 ans n’ont pas connu, où le Ballon d’Or (qui récompensait alors uniquement le meilleur footballeur européen) était un vrai… cadeau de Noël. Créateur en 1956 de ce trophée, l’hebdomadaire France-Football révélait le nom du lauréat dans son dernier numéro avant Noël. Ce jour-là, un mardi, les amateurs de foot, grands et petits, avec l’excitation d’un gamin devant une pochette-surprise, se rendaient au kiosque (échoppe où se vendaient alors des journaux en papier, qu’on récupérait ensuite pour emballer le poisson) pour découvrir quel joueur avait décroché la une, pour connaître le nouveau Ballon d’Or.

Je vous parle d’un temps…

Et ensuite, comme au lendemain d’une élection politique, en pages intérieures ils épluchaient dans le détail le choix des journalistes européens habilités à voter. Le 22 décembre 1958, Raymond Kopa était le premier Français à inscrire son nom au palmarès… Le 24 décembre 1985, Michel Platini remportait son troisième Ballon d’Or… Le 22 décembre 1998, c’est Zinedine Zidane qui triomphait.

C’était au siècle dernier, à la bonne franquette, la magie de Noël faisait scintiller l’or du ballon et briller le regard des enfants. Aujourd’hui, le scrutin épousant la saison sportive, à cheval sur deux années civiles, le verdict, désignant désormais le meilleur joueur mondial, est rendu à l’automne, à la saison des feuilles mortes.

Ennuyeux tapis rouge

L’occasion d’une soirée de gala à Paris, télévisée sur l’Equipe 21, cette année en direct du Châtelet, c’est au théâtre ce soir, mais la pièce jouée ne vaut pas un clou. Pour faire durer l’ennui, on distribue également un prix au meilleur espoir, au meilleur gardien, au meilleur entraîneur, à la meilleure joueuse, pas encore au meilleur supporteur ou au joueur ayant fait son coming-out, mais cependant un prix pour le footballeur le plus engagé dans l’action sociale et solidaire !

Les joueurs, avec des compagnes sur leur 31, foulent le tapis rouge, déguisés en stars du show-biz au festival de Cannes, ce qui fait une belle jambe aux amateurs de foot qui les préfèrent en short sur un rectangle vert. Dans la salle, la grande famille du football sourit benoîtement comme celle du cinéma à la cérémonie des César.

Pour apporter un peu d’animation, depuis deux ans la polémique s’invite… En 2024, informés que le trophée serait attribué à Pedri un joueur de Manchester City, les joueurs et les dirigeants du Real Madrid avaient boycotté l’événement. Cette année, pressentant que le lauréat sera Yamal un joueur de Barcelone, ou Dembélé un joueur du PSG, Kylian Mbappé, ancien joueur du PSG mais nouveau joueur du Real, s’est fait porter pâle. Cela dit, les absents n’ont pas toujours forcément tort…

Dernière minute !!

Cela dit, les absents n’ont pas toujours forcément tort, ou peuvent avoir une bonne… excuse, tombée du ciel. Le match Marseille-PSG était programmé hier dimanche soir, mais annulé pour cause de pluies diluviennes sur le Vieux Port, il est reporté ce lundi, à la même heure que la cérémonie du Ballon d’Or, ce qui explique l’absence des joueurs du PSG au Châtelet (à l’exception de Dembélé, actuellement blessé et disponible pour enfiler un smoking). Pareil carambolage n’arriverait pas si la cérémonie se déroulait pendant la trêve des confiseurs, à… Noël.