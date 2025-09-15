Qatar-Bahreïn, derby… parisien

Alors que les Qataris ont investi des fortunes dans le PSG depuis 2010, le Paris FC est sponsorisé par le Bahreïn. Les deux équipes s’affronteront en Ligue 1 début janvier.

« Derby », anglicisme pour un match de foot qui oppose deux clubs d’une même ville. À Paris, telle confrontation remonte au siècle dernier avec un PSG-Racing disputé le 25 février 1990. Depuis, que dalle, le PSG étant la seule équipe de la capitale à évoluer en Ligue 1, l’élite française… La nouvelle saison (qui a débuté le 15 août) va pourtant ressusciter le passé : le Paris FC ayant accédé à l’élite, il y aura derby (avec un match aller programmé le 4 janvier) !

Mais sous le pont Mirabeau la Seine a beaucoup coulé, et si Paris fluctuat nec mergitur, c’est dans le Golfe persique. Si un spectateur de février 1990 avait été plongé dans le coma, il serait surpris aujourd’hui de se réveiller au pays des mille et une nuits…

En 1990, le Racing s’appelait Matra-Racing, référence à son propriétaire, le capitaine d’industrie Jean-Luc Lagardère ; et le PSG, dirigé par le publicitaire Francis Borelli, qui succédait à son ami le couturier Daniel Hechter, était soutenu par RTL.

35 ans plus tard, le PSG appartient au Qatar et si le Paris FC a été récemment racheté par le groupe Arnault, son sponsor principal demeure le… Bahreïn, État insulaire qui fait face au Qatar, géographiquement et diplomatiquement, car dans le Golfe on se jalouse beaucoup. Les joueurs du PSG portent ainsi un maillot « Qatar Airways » et ceux du Paris FC, un maillot « Bahrain Victorious ». Seul point commun, les deux clubs arborent un écusson avec la tour Eiffel, à ne pas confondre avec un minaret.

Depuis une vingtaine d’années, ces pays investissent dans le sport pour donner une image moderne et dynamique de l’islam mais développée, la photo est souvent voilée. À Paris, on retrouve donc l’émir Al Thani, boss du PSG, avec pour lui donner la réplique le roi Al Khalifa, parrain du Paris FC, les deux ayant choisi la Ville lumière pour briller. Ils songent même à racheter le stade de la porte de Saint-Cloud (propriété de la mairie) qui deviendrait ainsi le Parc des princes arabes…