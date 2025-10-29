Au temps de l’abondance agricole

L’exécutif français a une fâcheuse tendance à mettre sur le dos de la crise environnementale les difficultés de nos agriculteurs… Opportuniste! Démonstration.

En juin, à la Conférence sur l’océan, à Nice, Emmanuel Macron déclarait : « On est au pire moment ! On a une crise qui est cinq crises en même temps : biodiversité, eau, alimentation, santé, changement climatique ». Le président reprenait ainsi le refrain de la crise environnementale.

Pourtant, si crise il y avait vraiment, nos conditions d’existence et, en particulier, nos ressources alimentaires devraient déjà se détériorer. Or, selon les données les plus récentes du Département de l’Agriculture des États-Unis (USDA), l’année 2025 devrait être une année de records pour les récoltes mondiales. Le maïs et le blé connaissent une hausse spectaculaire, le soja atteint également un niveau inédit, tandis que le riz se maintient à son maximum historique. Même les rendements, c’est-à-dire les quantités produites par hectare cultivé, grimpent eux aussi à des sommets pour ces grandes cultures. Autrement dit : nous produisons toujours plus, avec relativement moins de terres. D’autres productions suivent la même tendance : colza, huile de palme ou café sont aussi promis à des récoltes record. Bien sûr, certains produits connaissent des fluctuations annuelles, comme le coton ou le sucre. Et certaines cultures négligées, telles que le sorgho et le millet, stagnent.

Mais l’image d’ensemble est claire : malgré le réchauffement climatique, malgré la baisse de la biodiversité, malgré la prétendue détérioration de la qualité des sols, la production agricole mondiale continue de croître. Cette bonne nouvelle ne signifie pas qu’il n’y ait aucune raison de s’inquiéter. En particulier, le changement climatique représente une menace sérieuse pour l’agriculture. Mais comme cette production agricole en témoigne, il est faux d’affirmer que la crise est déjà là. Certes, les agriculteurs français peuvent être confrontés à des difficultés. Mais, au regard des bons résultats de la production mondiale, les responsables politiques ont beau jeu d’en attribuer la responsabilité à la situation environnementale plutôt qu’aux contraintes qu’eux-mêmes leur imposent.