2022, Le Crépuscule des dieux

« Il se pourrait que la vérité fût triste » (Renan)

Alignement des désastres, stupeur et tremblements… Voici revenu, en Occident, le temps des assassins, de la tragédie, des damnés et héros. Les Ukrainiens, les Iraniennes, les Afghanes, stoïques, résistent sous un déluge de feu, de fouet, de fanatisme. Les jours heureux s’éloignent. Le réveil est brutal. Berlin, la vieille Europe et le jeune Macron tombent de l’armoire, n’ont pas vu venir Dark Vlador. Le groupe Wagner, les sicaires syriens et SAM qui sifflent sur nos têtes, sont moins rigolos que Petit Ours brun ou Collargol -l’ours qui chante en fa, en sol-, sans oublier les spectres de Midway et Guadalcanal dans le détroit de Formose. La bataille des Thermopyles revient au programme. L’archipel du goulag, c’était il y a 50 ans. « Aucun plan de bataille ne survit au premier contact avec l’ennemi » (Von Moltke).

« Ne faisons rien, c’est plus prudent… »

Elisabeth Borne et son gouvernement de Shadocks pompent et rament, quoi qu’il en coule. Le cornaque est à la peine, le mammouth épuisé. Pap Ndiaye inscrit des visions dans « l’épaisseur du temps long » et ses enfants à l’École Alsacienne. Le psylle pédago « muscle », « irrigue » et enfile des apophtegmes dignes de Pierre Dac : « Le propre d’une révolution copernicienne, c’est qu’elle aille loin… Le chemin est encore long pour affermir la promesse républicaine de l’école ». Marlène Schiappa n’est pas molle de la fesse. Concentrée, la secrétaire d’État chargée de la Vie associative et de l’épanouissement personnel « s’éclate » (dixit son mari), concocte en secret un 37eme opus : Osez l’onanisme organique au travail. Paris est une fête et la France mère des arts, des armes et des lois. Le premier Prix Goncourt des détenus (parrainé par Eric Dupond-Moretti et Rima Abdul-Malak) couronne Sa Préférée, chronique d’enfance auprès d’un père violent, de Sarah Jollien-Fardel. Que deviennent Chrysoula Zacharopoulou, Bérangère Couillard, Sarah El Haïry ? Agnès Firmin Le Bodo, Jean-François Carenco, Hervé Berville existent-ils ? « Il n’est de problème qu’une absence de solution ne puisse résoudre » (Queuille).

Pendant qu’à Matignon les Sous-doués bredouillent l’histoire des nuls pour la France, à l’Élysée, le Directeur du Cours Louis XIV, s’affaire. Centurion sans peur, sans reproches, ni doctrine, dans l’éolien, à la Défense, au quai d’Orsay, au téléphone, Emmanuel Macron veut reprendre la main. Le souverain poncif court après le buzz, sa grinta envolée, comme Coyote derrière Bip Bip. Embrassadeur de France, Senior Oliveira da Figueira de la Start-up nation, héros de la réticence, depuis 2017, il cherche le joint des choses et un costume à sa taille.

Soudain l’été dernier, à la sortie d’un suffrage, le drame ! Y a plus de confiance, y a plus d’essence dans la bécane de Manu Lambert. Dans les retraites, dans les vestiaires, dans le moteur, il tripatouille. Il est crevé, il est en sueur, il a du cambouis plein les coudes… Plus il s’angoisse moins ça va mieux… Un malheur n’arrive jamais seul. L’Histoire et les Argentins ne repassent pas les plats. Au bout du bout d’une finale Dantesque, Messi a eu le dernier mot. Forzza Kylian et Emmanuel, tout n’est pas perdu… Les Insoumis, les Républicains, les Verts, les crocheteurs et mégères de la Nupes, s’entretuent dans des chamaillis de cour de récréation. Mais où est donc passée la 7ème compagnie, c’était en 1973.

Ubi sunt?

So long Elisabeth, Gorbatchev, Godard, Sempé, Pelé, Sidney Poitier, Michel Bouquet, Monica Vitti… Les néo-quinquas prennent la relève: Clémentine Autain, François de Rugy, Fleur Pellerin, Florence Foresti, Monica Lewinsky, Guillaume Canet… Ubi Hector Trojae fortissimus, David rex doctissimus, Salomon prudentissimus? Où sont les Cydalises, Siegfried, Brünnhilde, la rose des origines, les superbes, ceux qui nous précédèrent ? Sans horizon ni ligne de fuite, théâtralement, l’Occident agonise.

Les anniversaires et commémorations ne manqueront pas en 2023. Chacun ses flashbacks, son tiercé souvenirs-souvenirs, dans l’ordre ou le désordre. Le millénaire de l’abbatiale du Mont-Saint-Michel, les 500 ans de la naissance de Marguerite de France et Blaise de Vigenère, 400 ans de Pascal, le 150ème anniversaire de la naissance de Colette, Thérèse de Lisieux, Péguy, du Tour du monde en quatre-vingts jours, le centenaire de la mort de Barrès et Sarah Bernard, de la naissance de Maria Callas, de sublimes sexagénaires (Mercedes 600, SL 230 Pagode, Porsche 911, Aston Martin DB5, Maserati Mistral), les cinquante ans du Camps des saints, de Chihuahua Pearl, Amarcord, Serpico, La Maman et la putain, Nos plus belles années, La Balade sauvage, Ludwig : Le Crépuscule des dieux... Faut pas pleurer comme ça, Ça s’en va et ça revient, c’était aussi en 1973. Sursum corda !



« La France appartenait encore à la famille, mais on n’en parlait plus qu’à voix basse. On avait pour elle cette gentillesse méprisante que mérite une vieille personne dont on a trop longtemps attendu l’héritage. On a compté sou par sou ce qu’elle pouvait laisser, l’honneur comme le reste. Un jour, on apprend qu’elle a tout dilapidé et qu’il ne manque rien à sa ruine, même pas la honte » (Roger Nimier, Le Grand d’Espagne).

0 Partages Partagez Print Email

0 Partages Partagez Print Email