Il y a un admirable Donald Trump…

À nouveau visé par une tentative d’assassinat, le président américain impressionne par son sang-froid lors du dîner des correspondants de la Maison-Blanche – comme lors de l’attaque de Butler survenue en Pennsylvanie durant la campagne électorale.

Le carnage qui aurait pu résulter de l’incroyable délire meurtrier de ce démocrate déréglé, s’il n’avait pas été appréhendé avant la commission du pire, est encore tout près de nous. Et, à nouveau, le président des Etats-Unis a été admirable de maîtrise et de sang-froid.

Impérieuse solitude

En effet, il faut se résoudre à accepter qu’il y a un Donald Trump dominant, infiniment discutable, et un Donald Trump attaqué, souhaité mort ou blessé, qui est admirable.

Les évènements dramatiques qui à plusieurs reprises ont révélé à la fois des failles de sécurité et le caractère courageux de Donald Trump sont trop constants dans l’enseignement qu’on peut en tirer pour que la psychologie ne s’en mêle pas.

Le président américain, à partir du moment où il peut s’abandonner à l’expansion de soi-même, avec la certitude en partie vraie qu’il est le maître du monde, ne se sent tenu par aucune limite et, malgré la présence d’adversaires sur le plan des rapports de force et de la géopolitique, il a tout loisir de cultiver cette impérieuse solitude à partir de laquelle il appréhende l’univers et tous les autres.

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Derrière les voltes multiples, parfois dans la même journée, engendrées par les fluctuations soit d’un bateleur commerçant soit d’un tacticien hors pair désorientant l’ennemi par des variations insaisissables, il y a toujours le même message : je suis le meilleur.

Et le réel n’est fait que de lui.

Sans forfanterie

Alors que l’irruption brutale et tragique d’une réalité, qu’il est obligé de considérer puisqu’elle visait à le faire disparaître, lui, paradoxalement le remet en état de lucidité, de rationalité, et fait surgir des qualités impressionnantes de tranquillité, de mesure, de courage sans forfanterie, d’équilibre. Comme si, soudain, l’homme ordinaire était tout étonné de se retrouver vivant en avouant qu’il n’imaginait pas que présider était un métier si dangereux.

Il paraît que Donald Trump était prêt, malgré cette terrifiante alerte, à continuer la soirée comme si de rien n’était mais les forces de sécurité en ont décidé autrement. A entendre certaines analyses le dimanche 26 avril, on avait presque l’impression que le président américain avait organisé ce drame pour pouvoir en profiter ! Une telle approche relevait de l’obscène !

Le sûr, en revanche, est qu’il y a un Donald Trump suscitant l’admiration. Quand le risque, le danger, la menace de mort le contraignent à sortir de soi et à affronter autre chose que la pure ivresse, ici efficace, là erratique, de soi.

Aucune inconditionnalité ne doit lui être appliquée : pas plus celle de la détestation que celle du dithyrambe !