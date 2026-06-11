L’appel à la prière islamique, un sujet… mondial

Kenji Sayed illustre à merveille, par ses provocations dans les sanctuaires japonais suivies de sa victimisation de rigueur, que l’islamisme querelleur est désormais un produit d’exportation mondialisé qui unit la France et le Japon dans un même élan d’aveuglement volontaire. Le coup de gueule d’Aurélien Marq

L’affaire Lyhanna (pardon : la soudaine découverte de l’état de l’institution judiciaire par ceux qui nous gouvernent depuis dix ans) a fait oublier les émeutes (pardon : la « situation globalement sous contrôle » selon le ministre de l’Intérieur) de l’après-match du PSG, qui elle-même avait fait oublier la diffusion de l’appel à la prière islamique, l’adhan, dans plusieurs villes de France (de Marseille au Val-de-Marne). Sans oublier la brillante synthèse par laquelle Thomas Portes résumait ensuite le programme de LFI, fer de lance de la gauche (et conséquence logique de la politique du centre et de la « droite du fric ») : commentant l’analyse de Gabrielle Cluzel sur CNews au sujet de ces adhan, il écrivait « le jour où on fermera cette chaîne de racistes on diffusera des appels partout dans le pays ». Voilà qui a le mérite de la clarté et de la franchise.

Ces gens sont shootés à la haine du musulman.



Le jour où on fermera cette chaîne de racistes on diffusera des appels partout dans le pays. https://t.co/p922C6tVU3 — Thomas Portes (@Portes_Thomas) May 28, 2026

Ça alors !

Et voilà qui nous ramène au Japon, et à une affaire totalement délirante, mais terriblement révélatrice, qui fait écho à ce que j’évoquais dans mon précédent article.

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Au pays du Soleil Levant, un homme a pris l’habitude de se rendre dans les temples bouddhistes et les sanctuaires shintô pour y réciter l’adhan, « Allah akbar ». Il en diffuse même des vidéos sur TikTok. Les identitaires japonais ayant rapidement creusé le sujet, il s’avère que l’individu, du nom de Kenji Sayed, né Sayed Al-Sherif en Egypte, aurait étudié à Birmingham, serait naturalisé japonais (!), et enseignerait à l’université internationale de Miyazaki où on le voit notamment « expliquer » à de jeunes Japonaises la situation à Gaza. Face à la polémique engendrée par son comportement, il se victimise (ça alors !), prétend respecter la culture et les traditions japonaises (quand tout son comportement démontre le contraire, et qu’on sait ce que le Coran et les hadiths prescrivent au sujet des religions polythéistes comme le shintô), et accuse l’extrême-droite (re- ça alors !).

Muslim goes to Ōmi Shrine one of the most sacred Shrines in Shinto where sun Goddess Amaterasu hid herself & shouted "Allah Akbar".



They'll literally record themselves disrespecting Shinto & cry Islamophobia when the Japanese public calls for them to be deported. pic.twitter.com/YbPbabHdHf — 🇯🇵 Colonel Otaku Gatekeeper 🇯🇵 (@politicalawake) May 28, 2026

Here is everything we know about the Muslim who chanted "Allah Akbar" in Shinto Shrines



-He was born in Egypt as Sayed Al-Sherif



-He Migrated to the UK during Tony Blair's government



-He studied in Birmingham between 2004-2006 to gain a master's degree to teach English to… pic.twitter.com/Jiz8d5eqm3 — 🇯🇵 Colonel Otaku Gatekeeper 🇯🇵 (@politicalawake) May 30, 2026

Kenji Sayed has responded to the online backlash against him



I have translated it into English



He claims to respect Japanese culture & that recording himself chanting "Allah Akbar" in sacred Shinto Shrines has no religious intention behind it & blames the Right Wing for being… pic.twitter.com/7zlNGmCeIK — 🇯🇵 Colonel Otaku Gatekeeper 🇯🇵 (@politicalawake) May 30, 2026

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Fait divers isolé, ou fait de société ? Fait universel. Que ce soit dans les rues du Val-de-Marne ou dans la grotte sacrée du Udo-jingu, « Allah akbar » ne veut pas forcément dire « Dieu est grand » mais « le dieu de l’islam est plus grand » (sous-entendu : plus grand que vos dieux, votre art de vivre, votre décence commune, votre culture, votre civilisation). Cela peut ainsi aussi être l’affirmation d’un suprémacisme.

Magalie Thibault pensait bien faire, mais…

Pendant ce temps, la maire (socialiste) de Rosny-sous-Bois a cru bon de se voiler pour se rendre à la mosquée, au titre de ses fonctions de maire, à l’occasion de l’Aïd el-Kébir. Après tout pourquoi pas ? Depuis la vibrante défense de l’islam et du voilement des fillettes par Laurent Nunez, on n’en est plus à ça près. Français ou Japonais, dans dix ans, vingt ans, trente ans, nous ne pourrons pas dire à nos enfants – ou à nos petits-enfants – que nous n’avons rien vu venir de l’islamisation.