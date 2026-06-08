Le pays indigné et ses incendiaires

Toute la classe politique doit partir, peste notre chroniqueur

La classe politique, incapable de se repentir de 50 ans d’erreurs irréparables, a épuisé ses sursis. Elle doit céder la place. Hier, les parents de Lyhanna, 11 ans, ont jugé cette caste indésirable à la marche blanche pour l’enfant tuée par une démission de l’Etat. Gérald Darmanin avait pourtant tenu vendredi à « présenter ses excuses » à la famille. Le ministre de la Justice a reconnu que l’institution judiciaire « n’a pas su protéger la petite fille », victime d’un prédateur sexuel signalé à plusieurs reprises depuis 2017 mais jamais inquiété par le parquet ni la gendarmerie.

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Incendiaires

La décision des parents de Lyhanna fait écho à la colère de la société. Les Français oubliés, confrontée aux irresponsabilités illimitées des idéologues et des technocrates, ne cessent de maudire leur abandon. Cependant les dirigeants faillis, qui mènent le pays ruiné à l’effacement et la banqueroute, ne reconnaitront jamais leurs fautes. La procureure d’Auch (Gers) est désignée coupable de n’avoir pas respectée une circulaire demandant l’accélération des dossiers des enfants victimes. Cependant, le bouc émissaire n’efface pas les divagations collectives. Les agressions pédophiles dans le périscolaire public, à Paris et ailleurs, sont des scandales que déplorent cyniquement ceux qui auraient dû les prévenir. Les intifadas et les razzias du 30 juin n’ont suscité aucune interrogation sur la haine que suscite la France auprès de jeunes émeutiers issus du Maghreb et de l’Afrique subsaharienne. A Nantes, la maire Johanna Rolland rejette sur l’Etat la guerre des gangs qui terrorise les habitants (quatre tués par balles en mai) tandis que l’élue socialiste s’enorgueillit d’avoir fait de la cité perdue une « ville refuge » pour tous les immigrés. Ces incendiaires voient des complotistes ou des propagandistes poutiniens chez leurs détracteurs. Les saccageurs auront à rendre des comptes devant l’histoire, voire la justice.

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Mélenchon en roue libre

Ceux qui occultent le délitement de la nation sont également aveugles devant la dérive totalitaire opérée par Jean-Luc Mélenchon. Lui voit des « fachos » partout alors qu’il incarne le nouveau fascisme. L’agitateur fédère en effet une extrême gauche violente, antisémite, insurrectionnelle, collaboratrice de la conquête islamiste et de son suprémacisme. Le député LFI Carlos Martens Bilongo a ainsi déclaré, en décembre 2025 : « On va leur montrer qu’on est plus nombreux […] Nous, on est plus intelligents qu’eux, on est plus endurants, on fait plus de gosses qu’eux (…) ».

C’est à Saint-Denis, devant la nécropole des rois de France, que le leader LFI a tenu hier son premier grand meeting de campagne rassemblant la Nouvelle France (10.000 participants) aux cris de : « On est chez nous ! ».

Dans cette même ville, l’ancien maire communiste Jacques Doriot lançait, les 27 et 28 juin 1936, son Parti populaire français (PPF) qui allait conduire l’ex-stalinien à la collaboration avec l’occupant nazi, qui pactisa avec l’islam. Dimanche comme il y a 90 ans, l’Homme nouveau a été sacralisé, dans une ode au grand remplacement ethnique.

Le métissé a succédé à l’aryen dans une ségrégation excluant les « tout blancs tout moches », ces « Français de souche » qui, selon le théoricien de la « VI e République écologique et sociale », poseraient « un problème sérieux à la cohésion de la société ». Or c’est avec LFI que le bloc central et la gauche mondaine ont pactisé naguère. Tous ces gens sont des dangers publics. Du balai !

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