La Fabrique de fantômes: comment Fernando Pessoa a démultiplié la littérature

Grâce à la biographie monumentale de Richard Zenith, on peut enfin tenter d’appréhender un peu mieux la galaxie Fernando Pessoa: ce Portugais qui donna vie à plus de 70 écrivains hétéronymes s’interpellant à travers leurs œuvres.

Fernando Pessoa n’était pas un homme, c’était une légion de fantômes embusqués dans une malle de vingt-cinq mille feuillets. Dans une biographie monumentale qui scalpe le mythe du poète bureaucrate, Richard Zenith autopsie ce grand hold-up ontologique où le « Moi » éclate façon puzzle. Une plongée brute et vertigineuse dans l’usine à spectres d’un génie qui a hacké la littérature moderne.

Un continent littéraire

La malle de Pessoa n’est pas le coffre aux trésors d’un esthète en gants blancs. C’est un Pompéi de papier. Lorsque Fernando Pessoa meurt à Lisbonne en 1935, il laisse derrière lui près de vingt-cinq mille feuillets : poèmes, essais, lettres, projets inachevés, notes éparses, fragments griffonnés sur tout ce qui lui tombait sous la main. Avec Pessoa : L’Œuvre-vie, monumentale biographie publiée au Seuil dans la traduction de Nicolas Richard, Richard Zenith entreprend de parcourir ce territoire vertigineux. Il ne raconte pas seulement une existence. Il explore un continent littéraire.

On a tant commenté le « Je est un autre » de Rimbaud que la formule semble aujourd’hui presque inoffensive. Chez Pessoa, elle prend une dimension radicale. L’écrivain portugais ne se contente pas de changer de masque. Il invente des auteurs complets, dotés d’une biographie, d’un tempérament, d’une vision du monde et d’un style propre. Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos, Bernardo Soares : chacun possède sa voix, ses obsessions, ses contradictions. Certains dialoguent entre eux, se critiquent, se répondent à distance. Pessoa ne construit pas une œuvre. Il construit une population.

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L’un des grands mérites de Zenith est de ne jamais réduire cette prolifération à un simple symptôme psychologique. Il montre au contraire comment ces figures constituent le cœur même du projet littéraire. À côté des hétéronymes devenus célèbres, il ressuscite aussi des personnages presque oubliés. Maria José, jeune femme bossue et malade qui rédige une bouleversante lettre d’amour à un serrurier qu’elle n’osera jamais approcher. Le Baron de Teive, aristocrate lucide qui détruit ses manuscrits avant de se donner la mort. Tous semblent réclamer le droit d’exister. Pessoa apparaît alors moins comme un auteur que comme une fabrique de fantômes.

Dispersion

Cette logique atteint son point extrême avec Le Livre de l’intranquillité, œuvre centrale qui n’est peut-être même pas un livre. Zenith le rappelle avec une formule décisive : « Ce que l’auteur a produit est par essence un non-livre : une quantité importante mais incertaine de textes à part, non datés, laissés sans ordre précis, si bien que chaque publication […] est nécessairement infidèle à l' »original » inexistant. » Tout est là. Le Livre de l’intranquillité n’est pas un puzzle dont on aurait perdu quelques pièces. C’est un puzzle dont les pièces appartiennent à des boîtes différentes. Chaque édition est une reconstruction. Chaque éditeur doit imposer un ordre à ce qui lui résiste. Il n’existe pas de version définitive à retrouver. Seulement des tentatives successives pour approcher une œuvre qui refuse de se fixer.

Cette impossibilité de coïncider avec soi-même traverse toute la vie de Pessoa. Le jour, il rédige des correspondances commerciales pour des entreprises lisboètes. Le soir, il se disperse dans ses créatures. Bernardo Soares, son célèbre « semi-hétéronyme », formule peut-être le mieux cette étrangeté : « Je suis passé parmi eux en étranger, mais nul d’entre eux n’a vu que je l’étais. J’ai vécu parmi eux en espion, mais personne — pas même moi — n’a soupçonné que je l’étais. Tous me prenaient pour un des leurs : nul ne savait qu’il y avait eu échange à ma naissance. »

Ce n’est pas la plainte d’un artiste incompris. C’est le constat plus inquiétant d’un homme qui ne se sent jamais totalement identique à lui-même. Pessoa n’avance pas masqué. Il découvre peu à peu qu’il n’y a peut-être personne derrière le masque. Cette intuition apparaît très tôt. À dix-neuf ans, il écrit déjà : « Une chose, à elle seule, fait naître dix mille pensées, et de ces dix mille pensées naissent dix mille interassociations, que je n’ai pas la moindre envie d’éliminer ou d’interrompre, ou de réunir en une pensée centrale unique… »

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Là où la tradition littéraire cherche souvent l’unité, Pessoa accepte la dispersion. Il refuse la synthèse. Chaque pensée ouvre une bifurcation. Chaque possibilité appelle une autre possibilité. Son œuvre entière procède de ce refus de choisir. Non par incapacité, mais parce qu’il perçoit toute réduction comme une perte.

Zenith évite heureusement le piège des lectures psychologisantes qui ont longtemps dominé les études pessoennes. Il ne cherche ni à diagnostiquer ni à expliquer définitivement son sujet. Il raconte un homme dont la vie et l’œuvre deviennent progressivement indissociables. Un homme qui transforme son instabilité intérieure en méthode de création.

Au terme de ces mille pages, une évidence s’impose. Pessoa n’a pas seulement inventé des hétéronymes. Il a pressenti une condition devenue familière : celle d’individus traversés par des voix contradictoires, incapables de se réduire à une identité unique. Bien avant l’époque des profils multiples et des existences fragmentées, il avait compris que le moi était peut-être une fiction parmi d’autres. C’est ce qui rend son œuvre si moderne. Et c’est ce que la biographie magistrale de Richard Zenith parvient à montrer sans jamais dissiper complètement son mystère.

1280 pages

Pessoa: L'oeuvre-vie Price: --- 0 used & new available from