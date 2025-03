Fais ton service d’abord !

Le 5 mars, lors de son allocution télévisée, Emmanuel Macron a exhorté les Français au « courage » pour affronter une « nouvelle ère » marquée par un « monde de dangers ». Il a conclu sur un appel solennel : « La patrie a besoin de vous et de votre engagement. » Mais les Français sont-ils vraiment prêts à répondre à l’appel face à la menace russe ? À en croire les sondages, l’idée du retour du service militaire séduit… enfin, surtout ceux qui ne seraient pas concernés ! Le commentaire d’Élisabeth Lévy.

D’après un sondage, les Français sont favorables au rétablissement de la conscription.

La patrie vous appelle, a dit le président de la République. Et, à en croire un sondage Destin Commun/Ouest France[1], les Français répondent présent. 61 % seraient favorables au rétablissement d’une forme de service militaire obligatoire.

Un enjeu militaire, mais pas seulement

Faut-il en conclure qu’en une semaine nous avons retrouvé le sens du sacrifice ? Pas d’emballement. Primo dire ça à un sondeur, ça ne mange pas de pain et c’est bon pour l’estime de soi. Deuxio l’enthousiasme croit avec l’âge: si seulement 45 % des 18-24 répondent oui, c’est plus de 70% après 45 ans (!!). Armons-nous et partez ! Moins on est concerné, plus on approuve.

Certes, l’Ukraine rappelle que la guerre n’est pas seulement une question de technologie et d’armements (informatique, drônes…) mais aussi une affaire de soldats. Pour tenir un front, il faut des hommes. Plusieurs pays européens ont d’ailleurs déjà rétabli ou allongé le service. Peut-être faut-il vraiment y réfléchir, mais la priorité est de rendre ses moyens à l’armée professionnelle. Et de définir une stratégie. Rétablissement du service pour quoi faire exactement, et contre quelle menace ? Du reste, le président de la République n’en a nullement parlé. Il faut dire que lui ne l’a pas fait.

Comment s’explique ce retour en faveur de la conscription ?

Il y a tout d’abord une explication secondaire mais spécifiquement française. Il y a chez nous une mythologie du service militaire. Beaucoup de gens croient que le retour du service militaire ressusciterait l’assimilation, le creuset républicain d’autrefois. C’est peut être un peu illusoire. Le service prolongeait un processus alors à l’œuvre dans la société. Rétablir le service militaire aujourd’hui ne peut pas changer la société et créer comme par magie un vivre-ensemble qui n’existe plus.

La vraie raison, c’est évidemment les inquiétudes liées à la montée des tensions internationales. Emmanuel Macron dément avoir utilisé le terme « faire peur » que lui prête le JDD. Peut-être ces paroles n’ont pas été prononcées, mais on entendait quand même un peu la chanson. On n’ose croire comme le suggèrent certains que le président de la République veuille instrumentaliser les peurs pour bénéficier de l’effet drapeau. Donc, la seule question est : y a-t-il des raisons d’avoir peur ? Oui, et pas seulement des raisons venues de l’Est. À condition que cela ne nous paralyse pas et d’apprécier calmement les dangers, cette peur ne me semble pas absurde et il y a bien des raisons d’être au moins un peu inquiet. L’armée russe ne va pas déferler sur Paris. Mais il y a bien une menace russe sur la sécurité européenne. Et le désengagement américain nous oblige à nous réveiller.

Il faut raison garder. On ne nous demande pas aujourd’hui de payer le prix du sang, mais de sacrifier un peu de confort ou quelques mois de travail en plus à notre souveraineté. Faute de quoi on verra la France sortir de l’Histoire pour devenir un petit pays vassalisé. Et ça, ça devrait vraiment nous faire peur à tous.

Cette chronique a d’abord été diffusée sur Sud Radio

