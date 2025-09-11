Féministes et musulmans de France, parlez!

Et si, face à l’inhumanité des talibans, leur silence assourdissant posait des questions dérangeantes que nul ne devrait éluder?

Un séisme de magnitude 6 est survenu le 31 août en Afghanistan dans la province de Kounar, à l’est du pays, détruisant la plupart des villages et hameaux disséminés dans ces territoires montagneux.

Les premiers secouristes ne sont arrivés sur zone que trente-six heures après le tremblement de terre. On devait dénombrer par la suite quelque 2200 morts et 3600 blessés. Chiffres communiqués par le gouvernement taliban de Kaboul.

Premier sujet d’étonnement : aucune femme ne se figurait parmi les secouristes. Mais plus étrange encore, nous précise un article du New York Times, une fois les opérations de déblaiement et de sauvetage menées à leur terme, aucune femme non plus ne se trouvait parmi les personnes secourues.

Et pour cause…

La loi des talibans interdit, même en cas d’urgence absolue, tout contact physique entre un homme et une femme, sauf si l’homme est un proche parent de cette femme. Telle est la règle formelle en ce beau pays d’obscurantisme fleurissant.

Ainsi, rapportent les témoins parmi lesquels au moins six médecins arrivés par la suite, les hommes et les enfants ont été secourus, alors que les femmes ont été abandonnées à leur sort, sans secours, sans soins. Blessées ou non, elles avaient été parquées dans un coin et oubliées là.

A lire aussi: 11-Septembre: la blessure et la veille

Pour celles qui se trouvaient ensevelies sous les décombres, évidemment entre la vie et la mort, elles étaient condamnées à espérer que d’autres femmes, venues d’autres villages, puissent éventuellement tenter de les sortir de là.

Quant aux malheureuses qui avaient perdu la vie, elles étaient tirées par leur vêtement jusqu’à un semblant de sépulture de manière à ce que leurs fossoyeurs improvisés ne courent pas le risque d’entrer en contact ne serait-ce qu’un instant avec leur peau. Le fond du fond de l’inhumanité !

Combien de ces femmes blessées, prisonnières des gravats sont décédées faute de secours ? Le gouvernement taliban se garde bien d’en donner le nombre.

Il n’en reste pas moins que le sort de ces abandonnées ne peut que soulever le cœur et révolter tout être humain digne de ce nom.

Pourtant, on n’entend guère de protestations, de cris d’indignation justement. On ne voit guère d’occupation de rues, de pancartes vengeresses brandies par nos féministes militantes d’habitude si promptes à jouer les boutefeus à la première atteinte – réelle ou supposée – à la dignité et aux droits de leurs congénères. Là, rien. Peut-être une telle horreur, une telle barbarie d’un autre âge les laisse-t-elles sans voix ? Allons, accordons-leur le bénéfice du doute…

Il n’y a pas que leur silence pour nous choquer, pour nous écœurer. Il y a aussi celui des musulmanes et musulmans de ce pays dont on serait en droit d’exiger qu’ils se prononcent sur de tels agissements, qu’ils disent clairement s’ils les condamnent avec la plus grande fermeté ou, finalement, les admettent comme relevant d’une tradition ancestrale, religieuse, proprement respectable et surtout inattaquable ? Et donc comme une réalité dont on pourrait finalement s’accommoder, une aberration culturelle, civilisationnelle qu’on se contenterait de couvrir du sombre voile de la pudeur, comme le visage et le corps des femmes de là-bas, ensevelies vivantes dans ce prêt-à-porter carcéral imposé par la dictature du mâle…