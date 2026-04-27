Edouard Philippe: au boulot et au Boulin!

On connaitra vraisemblablement plus vite les résultats de l’élection présidentielle que les circonstances précises de la mort de Robert Boulin en 1979. A moins que… Le pôle « cold case », au parquet de Nanterre, pourrait s’emparer de l’affaire du suicide du ministre du Travail RPR.

De bon poil, quand il se rase chaque matin, il doit y penser : « Et si en mai 2027 j’étais élu président de… » L’ancien Premier ministre Edouard Philippe n’en fait pas mystère, l’Élysée est son but.

Amateurs de polars

En conséquence, le maire du Havre et leader du parti Horizons, a constitué une équipe solide pour battre la campagne, avec notamment Gilles Boyer, son ancien conseiller spécial lorsqu’il était à Matignon, aujourd’hui député européen, délégué général de Horizons et membre influent de la commission des investitures.

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Robert Boulin. DR.

Mais Boyer n’est pas seulement le bras droit d’Edouard, il lui prête parfois sa plume, pour écrire des livres à quatre mains. Les deux comparses ont déjà signé deux polars, tramés sur un canevas politique, L’heure de vérité en 2007 et Dans l’ombre en 2011. En solo Boyer a également publié un livre sur l’attentat du Petit-Clamart, où le général de Gaulle aurait pu perdre la vie le 22 août 1962. Et aujourd’hui, il s’intéresse à… Robert Boulin.

Un nouveau livre très attendu

Boulin, c’est ce ministre (du gouvernement Barre, sous Valery Giscard d’Estaing) qu’on a retrouvé mort le 30 octobre 1979 dans un étang de la forêt de Rambouillet. L’affaire Boulin est à la Ve République ce que l’affaire Gregory est à la famille Villemin, une histoire sans fin, avec de vrais faux rebondissements. Bref, la mort de Boulin est-elle un assassinat maquillé en suicide, ou au contraire, un vrai suicide que certains ont intérêt à faire passer pour un assassinat ? Gilles Boyer enquête. Très sérieusement. Il a épluché le dossier judiciaire, il s’est rendu dans le Sud-Ouest, à Libourne, ville dont Boulin fut maire, a rencontré une dame qui jeune femme fut la maîtresse de Chaban-Delmas, très proche de Boulin. Alors quelles vérités Boyer pourrait-il faire remonter à la surface de l’étang de Rambouillet, susceptibles d’éclabousser les institutions de la Ve ?

Une chose semble acquise : le livre doit sortir chez Lattès avant l’élection présidentielle.