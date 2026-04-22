Edition, médias: la gauche chic prise la main dans le pot de confiture

Notre chroniqueur s’amuse à voir la gauche « culturelle » de plus en plus contestée dans ses privilèges. Chronique.

La dénonciation des privilèges, prélude aux révolutions, enrage les privilégiés. Les premiers coups de boutoir ont été portés par Vincent Bolloré et Charles Alloncle. Le premier s’en est pris ces jours-ci, contre Olivier Nora, au symbole de la gauche impériale régnant sur l’édition parisienne. Le second a mené l’assaut contre ses infiltrations monopolistiques dans l’audiovisuel public.

La franc-maçonnerie des Lettres policées attaquée

Tous deux ont fait apparaître, derrière ces places fortes pour beaux merles, des rentes de situation indécentes. Après les révélations du député Alloncle sur des copinages et des réseautages lucratifs à Radio France, dévoilés par sa commission d’enquête parlementaire, la mise au jour du million d’euros annuel attribué à Nora, patron de Grasset débarqué par Bolloré, a achevé de décrédibiliser les gardiens de la mesure et du bon goût. D’autant que ces prébendes et abus de biens sociaux n’ont pas de meilleurs défenseurs que les « progressistes », mobilisés pour préserver leurs squats : des intrusions menacées par les temps nouveaux, soucieux du sort des oubliés.

Dans le JDD, ce week-end, Bolloré a même eu le toupet de se moquer, à propos de Nora, du prétendu « séisme » provoqué « par une petite caste qui se croit au-dessus de tout et de tous et qui se coopte et se soutient, et qui, grâce à sa capacité de fracas médiatique, fait peur à beaucoup ». Cette impertinence relève du blasphème pour la cléricature germanopratine. Elle exige le respect, sous peine d’exclusion du club. Dans sa défense manichéenne, cette sorte de franc-maçonnerie des Lettres policées fait de l’homme d’affaires breton et de ses médias un épouvantail à moineaux.

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Boualem Sansal est la dernière victime en date de cette gauche « culturelle » nourrie au seul prêt-à-penser cosmopolite. Renaud Camus, Richard Millet, Gabriel Matzneff, trois écrivains majeurs, ont déjà été réduits au silence des proscrits. Dans son concours de crachats, le camp du Bien en vient à salir, avec Sansal, le plus courageux des résistants à l’islam totalitaire et judéophobe. Brigitte Bardot, dont la mémoire avait été sifflée lors de la cérémonie des Césars, avait déjà eu à payer ses élans patriotiques et ses rejets du conformisme par les injures pavloviennes des intermittents du spectacle. Cette fois, c’est un procès en diabolisation, digne d’un système répressif rudimentaire, qui s’est ouvert contre l’académicien, accusé d’avoir été accueilli par Grasset et le groupe Hachette.

La gauche n’en finit plus de descendre

L’adversaire de la tyrannie algérienne, dont il a été l’otage durant un an, est tenu pour coupable de n’avoir pas fait allégeance à Gallimard, piètre soutien durant sa détention, et de n’avoir pas protesté, comme tout le monde, contre Bolloré. Clémentine Goldszal du journal Le Monde décrit Sansal comme un écrivain médiocre, vénal, opportuniste. Cet homme courageux, qui ne craint pas de désigner les dangers de l’ « islamofascisme » et de l’endormissement des élites, est présenté comme « une figure ambiguë », aux « postures fluctuantes », proche de « l’extrême droite » il va s’en dire .

Ce faisant, la gauche sectaire et coupée du peuple ordinaire continue de creuser sa tombe. La révolution conservatrice a pour mission d’être plus morale et plus intelligente qu’elle. Pas très compliqué.