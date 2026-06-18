🎙️ Podcast: Macron à Evian et à Versailles: un grand coup diplomatique?

Avec Céline Pina et Jeremy Stubbs.

Emmanuel Macron vient d’accueillir les membres du G7 à Evian, ainsi que Donald Trump à Versailles pour fêter les 250 ans de l’indépendance américaine. A-t-il frappé un grand coup diplomatique? Dans les deux cas mais surtout celui de Versailles, le décor est digne d’un grand événement, mais l’événement lui-même manque de grandeur. L’annonce par le président américain de la signature de son accord avec l’Iran a plutôt l’air d’une capitulation au régime de Téhéran, une sorte de Munich version contemporaine. L’interdiction de toute ingérence sur le territoire iranien et l’extension du cessez-le-feu au territoire libanais représentent une trahison d’Israël qui reste menacé par le régime des Gardiens de la Révolution et ses proxies.

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Quand le président français félicite Donald Trump en déclarant que l’accord est « un pas dans la bonne direction », il fait preuve surtout de flagornerie à l’égard d’un homme dont l’Europe reste dépendante pour sa sécurité mais qui est d’une grande imprévisibilité. Sans doute que, pour Emmanuel Macron, le point positif de l’accord est la réouverture du détroit d’Ormuz. Si le prix du carburant commence à retomber, le risque de grogne populaire diminue. On se souvient que la révolte des gilets jaunes avait son origine dans l’augmentation du prix du diesel.

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Ainsi, le grand coup diplomatique du président français n’en est pas un. On dit que ce dernier commence à préparer l’héritage qu’il léguera à la postérité en quittant la présidence l’année prochaine. Mais les mises en scène d’Evian et de Versailles – dignes du Camp du Drap d’Or – ne peuvent pas cacher le bilan globalement négatif d’Emmanuel Macron. Il avait promis une nouvelle éthique en politique, mais l’affaire Benalla a très vite révélé la vacuité de cette promesse. Son engagement à lancer une nouvelle politique de la ville n’a pas été suivi d’effet. Côté finances publiques, il laissera une France plus endettée que jamais. Sa réforme des retraites, pourtant très modeste, n’aura pas lieu. Et il aura manqué de fermeté dans son soutien à Israël et son opposition à l’antisémitisme. Surtout, il aura manqué de courage dans un monde où le courage est essentiel. Ecoutez 👇