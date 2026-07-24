Quand la gauche fait son festival

A Avignon, Jean-Luc Mélenchon a fait fureur cette année. Présentation de ce brave « peuple de gauche » rêveur qui l’acclame – et qui rêve en réalité surtout d’interdire à peu près tout.

J’étais un peu pessimiste. Je pensais que Mélenchon finirait qualifié pour le second tour des présidentielles avec « seulement » 17 ou 18 % des voix. Édouard Philippe a entamé sa chute inéluctable vers le plancher des 15 % (le dernier sondage Elabe vient de noter les premiers signes de cet atterrissage).

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C’était sans compter sur la mobilisation du « peuple de gauche ». La visite de Jean-Luc Mélenchon au festival d’Avignon vient d’inaugurer cette marche triomphale sous les acclamations des cadres « du pays profond »… Ce rassemblement de petits-bourgeois (je ne dis pas « bohèmes » car ils sont extrêmement installés et ancrés dans l’establishment), professeurs d’histoire au collège de Châteaudun ou chercheurs à la section paloise du département d’anthropologie du CNRS, magistrates au tribunal judiciaire de Castres ou juges de l’application des peines à Aix-en-Provence, secrétaires générales d’associations d’insertion d’immigrés en situation d’OQTF à Rennes ou à Nanterre, directrices de la culture et de la diversité du département du Gers ou DRH de la ville de Colombes, avocats au barreau de Vierzon ou de Nantes, directeurs de production aux Films d’un autre monde, inspecteurs d’académie à Maubeuge ou directrices de la parité pour l’académie de Créteil, maîtres de conférences à l’Université de Lyon-II ou de Paris-VII…

Ce peuple qui ne sait pas combien de millions de personnes ont tué ou emprisonné Trotski et Lénine, mais qui pense que le trotskisme ce n’est pas si mal car c’est la « résistance au fascisme »… Ce peuple qui est « antiraciste », évidemment, mais qui signe une pétition contre la venue d’un artiste juif parce qu’il a refusé de participer à une manifestation où l’on criait « Les Juifs à la mer ! »… Ce peuple qui, comme Darroussin, pense que « ça fait bouger les lignes »… Ce peuple qui est pour l’interdiction de l’IA, des médias Bolloré, des mégabassines, d’Internet aux moins de 18 ans, des GAFAM, du Printemps Républicain, d’Amazon, de la climatisation, des OGM, de Joann Sfar, du nucléaire, de Big Pharma, des caricatures du « Prophète », des holdings, des pesticides, de Bernard Arnault et des chaussettes en nylon parce que « ça gratte »…

Ce peuple qui est pour la taxation des fortunes (à plus de 500 000 €), des retraites (à plus de 3 000 €), des téléchargements Internet de plus de 3 mégaoctets, des voitures de plus de 1 500 kg, des billets d’avion pris plus de deux fois par an, des bains de plus de 50 litres, des côtes de bœuf de plus de 200 g, de l’eau en bouteille de moins d’un litre et des sacs de plus de 50 pommes de terre…

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Ce peuple qui n’a pas voulu voir L’Abandon parce que Caroline Fourest a dit que c’était bien, mais qui a hâte que la loi sur l’euthanasie permette à chacun de terminer sa vie « dignement ».

Oui, je suis optimiste car ce peuple se mobilise. Raphaël Arnault et sa Jeune Garde entouraient Jean-Luc Mélenchon à Avignon. C’est bien. Clémentine Autain, jetant les rancunes à la rivière, renonce à se présenter et s’apprête à les rejoindre… Oubliés « Epstiiine ou Glucksman », oublié l’assassinat du jeune Quentin, il faut faire bloc. La révolution est un bloc, comme disait l’autre. Alors oui, Jean-Luc Mélenchon fera sans doute bloc à près de 20 % et il sera qualifié. Il ne sera pas élu, mais il pourra prendre la direction d’un nouveau CNR. Ça nous rend tous optimistes.