Podcast : qui bloque vraiment la France? États-Unis: JeSuisCharlie Kirk

Avec Ivan Rioufol, Elliot Mamane et Jeremy Stubbs.

Pour Ivan Rioufol, celui qui bloque véritablement le pays, c’est Emmanuel Macron, qui refuse de tenir des élections législatives anticipées et qui refuse de démissionner. Au fond, le macronisme et l’extrême-gauche partagent la même idéologie mondialiste et sont unis dans une même lutte contre l’existence de la nation française. On a vu la même idéologie à l’œuvre au niveau européen lorsque, mercredi, Madame Von der Leyen, la présidente de la Commission, a fait son grand discours devant le Parlement européen. Enfin, pour finir, Elliot Mamane nous éclaire sur le contexte de l’assassinat ignoble de l’influenceur conservateur américain, Charlie Kirk, à la mémoire de qui nous rendons hommage.