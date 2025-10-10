Podcast: Dissolution ou démission? Voilà la question

Avec Céline Pina, Eliott Mamane et Jeremy Stubbs.

Plus le président de la République essaie de gagner du temps en reportant la nomination d’un nouveau Premier ministre et la création d’un nouveau gouvernement, plus il a l’air illégitime en tant que chef de l’Etat. Jusqu’à présent, les critiques et adversaires d’Emmanuel Macron réclamaient la dissolution du Parlement et de nouvelles élections législatives, mais en prononçant le mot de « démission », celui qui avait été son Premier ministre lors du premier cycle de la macronie, Edouard Philippe, a libéré la parole et déclenché une série d’appels similaires par d’autres politiques. Est-ce qu’une élection présidentielle anticipée permettrait de débloquer la situation ou est-ce qu’elle créerait encore plus d’instabilité politique?

Au moment où les restes de Robert Badinter sont transférés au Panthéon, offrant à Emmanuel Macron l’occasion de faire oublier momentanément la crise politique, la profanation de la tombe de l’ancien garde des Sceaux nous rappelle la vague actuelle d’antisémitisme qui touche jusqu’à ceux qui incarnent l’humanisme républicain.

L’accord de paix entre Israël et le Hamas qui semble sur le point d’être conclu mettra-t-il fin à cette vague d’antisémitisme qui se cache derrière le voile de l’antisionisme propalestinien? Probablement pas. Mais si la paix arrive au Moyen Orient, le président Trump, quoi que l’on pense de lui en général, méritera peut-être le prix Nobel de la Paix.