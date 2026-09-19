Le récent mariage de Donald Trump Jr. et de Bettina Anderson aux Bahamas a pris une tournure politique. Plusieurs centaines de milliers de dollars des festivités auraient été financées par Umar Kremlev, oligarque russe proche de Vladimir Poutine. Une affaire qui a ravivé les interrogations sur les liens du clan Trump avec les réseaux d’affaires russes, et dont se régalent les Démocrates longtemps tourmentés par leurs adversaires sur les liens du fils Biden avec l’Ukraine…

À première vue, il ne s’agissait que d’un banal mariage mondain, à la seule différence qu’il engageait le nom de deux familles particulièrement reconnues dans la haute société américaine : Donald Trump Jr et Bettina Anderson. Le premier, fils aîné du Président Donald Trump, la seconde, mannequin et influenceuse, fille de l’ancien dirigeant de la Worth Avenue National Bank.

Célébré le 22 mai 2026 aux Bahamas, leur fastueux mariage, avec des invités triés sur le volet, aurait dû rester une affaire familiale et amicale, loin du tumulte politique entourant la Maison-Blanche. C’était sans compter ProPublica, une organisation américaine de journalisme d’investigation à but non lucratif, spécialisée dans les enquêtes portant notamment sur les abus de pouvoir, la corruption, les conflits d’intérêts et les dysfonctionnements des institutions.

Le 14 septembre, elle a publié un long article détaillé où elle révèle qu’une partie substantielle de ces dépenses aurait été prise en charge par Umar Kremlev, un homme d’affaires russe occupant une place importante dans le monde de la boxe internationale et considéré comme proche du pouvoir russe. Le média américain affirme même, documents et témoignages à l’appui, que M. Kremlev aurait consacré plusieurs centaines de milliers de dollars aux festivités.

Parmi les dépenses citées figure notamment la location d’une île privée où furent organisées certaines des réceptions et où logèrent plusieurs invités. M. Kremlev aurait également financé le spectaculaire feu d’artifice tiré au-dessus de l’archipel.

Qui est Umar Kremlev ?

C’est précisément le profil du financier de ces festivités qui donne à l’affaire sa dimension internationale.

Umar Kremlev DR

Umar Kremlev, 43 ans, originaire du Tadjikistan, est loin d’être un inconnu en Russie. Ancien boxeur professionnel, il dirige depuis 2020 l’International Boxing Association (IBA), non reconnu par le Comité olympique international en raison de sa mauvaise gouvernance.

Son ascension dans le monde sportif russe l’a progressivement placé dans des réseaux économiques et politiques proches du Kremlin. Il serait membre des Loups de la nuit, un club de bikers nationalistes ayant des ramifications dans toute l’Europe centrale, y compris en Ukraine. En avril 2026, Kremlev a reçu des mains de Vladimir Poutine l’Ordre de l’Amitié, distinction officielle russe, signe de la proximité de cet oligarque avec le Kremlin.

Autre symbole de son influence : quelques semaines avant le mariage de Trump Jr et Bettina, Umar Kremlev avait également participé à une délégation ayant accompagné Vladimir Poutine en Chine, selon les informations rapportées par la presse américaine et britannique.

Ses affaires dépassent par ailleurs le seul domaine sportif. Reuters rapportait en 2024 que Kremlev était devenu propriétaire de Rolf, l’un des principaux groupes russes de distribution automobile, après la nationalisation de l’entreprise par les autorités russes. Le groupe entretient aussi des relations étroites avec des acteurs économiques russes. ProPublica souligne notamment le rôle de Gazprom, entreprise énergétique contrôlée par l’État russe, dans le financement de l’IBA.

Jugé dangereux par les Ukrainiens, le gouvernement du président Zelensky l’a inclus dans la base ukrainienne consacrée aux personnes visées par les mesures restrictives de Kiev.

Capture du site Propublica

L’affaire embarrasse la Maison blanche

Face aux révélations de ProPublica, Donald Trump Jr. et Bettina Anderson n’ont pas contesté la participation financière de M. Kremlev.

Au contraire, le couple a confirmé son rôle, tout en présentant l’affaire sous un angle strictement privé, loin des enjeux géopolitiques que cette affaire pourrait générer. Les époux ont expliqué que M. Kremlev avait « très généreusement » organisé deux soirées de célébration après leur mariage, insistant sur le fait que cette participation n’était « qu’un simple cadeau offert par un ami ».

Selon eux, la cérémonie religieuse ou familiale du 22 mai aurait été séparée des festivités financées par Kremlev. Ils se sont mariés entourés uniquement de leur famille, tandis que l’homme d’affaires russe aurait ensuite offert deux soirées destinées à célébrer leur union. Cette distinction constitue aujourd’hui l’un des principaux éléments de défense de la famille Trump.

L’affaire a rapidement atteint la Maison-Blanche. Interrogé sur le sujet le 18 septembre, le président Donald Trump a défendu son fils et affirmé que la situation était légale. Il a rappelé aux médias que face aux révélations, son fils avait décidé de rembourser Kremlev. Sans fournir toutefois aucun détail permettant à ce stade de déterminer quelles dépenses ont exactement été remboursées, pour quel montant, à quelle date et selon quelles modalités.

Le calendrier rend l’affaire particulièrement sensible

Le contexte international donne à cette histoire une résonance particulière

Depuis le retour aux affaires du président Donald Trump, les relations entre Washington et Moscou demeurent au cœur de la politique étrangère américaine, alors que la guerre en Ukraine a fragilisé les rapports entre la Russie, les États-Unis et leurs alliés au sein de l’OTAN. Sur ce terrain, le dirigeant américain souffle le chaud et le froid, toutes ses tentatives de règlement du conflit se sont soldées par un échec tant les deux parties restent campées sur leurs positions respectives.

Dans ce contexte, la révélation qu’un responsable économique et sportif russe bénéficiant d’une proximité publique avec Vladimir Poutine a financé des dépenses liées au mariage du fils du président américain constitue nécessairement un sujet politique. Elle ne constitue pas cependant, à elle seule, la preuve d’une influence politique ou d’une opération clandestine.

L’affaire n’est donc plus seulement médiatique. Robert Garcia, membre démocrate de la commission de surveillance et de réforme du gouvernement de la Chambre des représentants, a demandé des explications à Donald Trump Jr. et à la Maison-Blanche. A l’approche des élections de mi-mandat prévues en novembre prochain, les élus démocrates se sont saisis de cette opportunité et ont ouvert une démarche d’examen portant notamment sur les communications entre Trump Jr. et M. Kremlev ainsi que sur les documents financiers relatifs au financement des festivités. Ils souhaitent déterminer si Donald Trump ou la Maison-Blanche avaient connaissance de ces arrangements et si des contreparties ont été sollicitées ou accordées.

Pour l’instant, si aucun élément public ne permet de conclure qu’une quelconque contrepartie a été négociée, c’est aussi un prétexte de revanche pour les Démocrates favoris dans les sondages. Donald Trump avait plus d’une fois accusé la famille de son prédécesseur, Joe Biden, d’avoir des collusions industrielles avec Kiev. Sans finalement obtenir de condamnations contre Joe ou Hunter Biden, son fils.

Don’ Jr, nouveau cheval de Troie de la Russie ?

Reste à savoir en quoi cela peut profiter à Vladimir Poutine. Si Trump Jr n’exerce aucune fonction présidentielle, il est de notoriété qu’il a une grande influence sur son père. C’est lui qui avait convaincu Donald Trump de prendre comme vice-président J.D. Vance alors que tout opposait les deux hommes. Pour certains élus Républicains, il pourrait même être l’atout de leur parti lors des prochaines élections présidentielles et permettre au clan Trump de conserver la Maison Blanche. « Don’ Jr », comme on le surnomme, très bon orateur, est présent à chaque convention.

Parmi les invités de son mariage figurait également Jared Kushner, émissaire de Donald Trump dans les négociations concernant la guerre russo-ukrainienne, aux côtés de l’homme d’affaires Steve Witkoff, également à la cérémonie. Le 5 septembre 2026, ces derniers se sont rendus à Moscou et ont rencontré Vladimir Poutine au Kremlin pendant plus de trois heures Les discussions portaient sur les voies possibles vers un règlement de la guerre. Le lendemain, M. Kushner s’est rendu à Kiev pour rencontrer Volodymyr Zelensky, dans le même but. Pour des connaisseurs du dossier, cette proximité entre le fils de Donald Trump et les émissaires du président américain est loin d’être anodine. Pour les Démocrates, c’est une preuve flagrante des liens entretenus par les Trump avec le dirigeant russe qui dépêche discrètement ses « conseillers » afin d’obtenir ce qu’il souhaite pour prix de l’arrêt de la guerre en cours depuis 2022… Le tout, au nez et à la barbe de l’Union européenne (UE) dont les choix idéologiques et le financement à tout va des infrastructures militaires de Kiev, « au nom de la liberté et de la démocratie », a fini par provoquer un choc énergétique sur le continent d’une forte ampleur, dont Bruxelles peine aujourd’hui à se dédouaner.

Reste donc une dernière question, peut-être la plus sensible : où s’arrête le cadeau privé et où commence l’influence politique ? Le financement de festivités par un homme d’affaires russe proche du pouvoir de Vladimir Poutine ne constitue, en l’état, aucune preuve d’ingérence. Mais alors que Donald Trump Jr. gravite au cœur du premier cercle présidentiel et que Jared Kushner et Steve Witkoff négocient directement avec Moscou, ce rapprochement soulève une interrogation que les documents et les éventuels remboursements devront désormais permettre de trancher.