Nicolas Sarkozy: une «haine» dont on relève appel…

Même s’il partage la stupeur des citoyens, quant à l’exécution provisoire du mandat de dépôt (à organiser dans le délai d’un mois) et qui mènera l’ancien chef de l’État en prison, notre chroniqueur récuse l’argument de la « haine » des magistrats à son endroit évoqué par Nicolas Sarkozy.

Je ne suis pas Marine Tondelier et je me garderai bien de toute moquerie, de la moindre dérision à l’encontre de Nicolas Sarkozy et de la droite, comme elle le fait lourdement. Comme si la gauche et l’extrême gauche avaient des leçons de morale publique à donner !

Comme Nicolas Sarkozy a décidé d’interjeter appel du jugement de 400 pages rendu le 25 septembre, je ne me prononcerai pas sur le fond. Je vais seulement m’autoriser à contredire certaines affirmations de l’ancien président sur cette juridiction qui l’a très partiellement condamné.

Je relève qu’il évoque « une justice invraisemblable », ce qui est offensant, et qu’il ajoute, comble de l’outrance, « la haine n’a décidément aucune limite ».

Il use d’un argument pauvre et très démagogique en dénonçant la durée de dix ans de cette affaire et en prétendant que des fonds ont été dilapidés qui auraient mérité un meilleur usage. Comme s’il n’était pas nécessaire, au regard de la justice et de la démocratie, de déterminer ce que valaient les présomptions d’avoir commis des délits gravissimes dans une relation avec la Libye.

Une haine ? Nicolas Sarkozy, lorsqu’il a été condamné, a usé de plusieurs argumentations polémiques pour décrédibiliser les décisions. Les juges rouges, le Syndicat de la magistrature, la partialité des magistrats à son encontre : il avait tout à fait le droit d’invoquer de telles explications pour justifier les insuccès des plaidoiries de ses avocats et de ses propres dénégations. Mais à la longue, cela perdait de sa vigueur pour convaincre !

Mais la haine ?

Nicolas Sarkozy a été relaxé pour trois chefs d’accusation importants : les délits de corruption passive, de détournement de fonds publics libyens et de financement illicite de campagne électorale.

Haine encore ?

Le tribunal a considéré comme probablement faux un document originel – validé pourtant à deux reprises par la Justice -, émanant de Moussa Koussa (haut personnage du pouvoir libyen), et base de l’affaire (article de Mediapart).

En retenant l’association de malfaiteurs et un pacte corruptif à l’encontre de Nicolas Sarkozy, entre 2005 et 2007, dans l’obligatoire connaissance qu’il avait des démarches troubles de Claude Guéant et de Brice Hortefeux en Libye, il me semble – mais ce sera discuté devant la juridiction d’appel – que le tribunal a répudié à juste titre l’invraisemblance d’actions engageant la France sur un mode délétère sans que Nicolas Sarkozy en ait été informé. Pacte corruptif et non corruption puisque, élu président de la République, Nicolas Sarkozy n’a pas dérogé à la politique traditionnelle à l’égard de la Libye. Ce jugement « n’humilie pas la France ni l’image de la France ». Il n’humilie personne, même si l’on peut à nouveau mettre en cause cette exécution provisoire pour le mandat de dépôt différé à organiser dans le délai d’un mois, avec le probable aménagement que son âge facilitera. On sait déjà qu’il est convoqué par le PNF le 13 octobre et qu’il sera incarcéré dans un délai relativement proche.

On ne parle pas de « haine » pour un jugement dont on relève immédiatement appel. Il ne faut surtout pas se moquer de ses protestations d’innocence : celles d’un innocent ou d’un homme, ancien président, qui ne se supporte pas coupable ? La droite, avec Laurent Wauquiez, est démagogique ; avec Bruno Retailleau, heureusement minimaliste : « soutien et amitié ». Vivement l’appel !