Najat Vallaud-Belkacem, la femme qui valait trois milliards

La présidente de l’ONG France Terre d’Asile dévoile son plan secret pour l’immigration: une politique migratoire plus humaine et la régularisation de 250 000 clandestins rapporteraient 3,3 milliards d’euros par an à l’État, estime-t-elle. Et encore, c’est évidemment sans compter l’enrichissement culturel.

Présidente de l’association France Terre d’Asile, désormais bien attablée à la mangeoire dorée de la Cour des comptes, cela grâce à l’insigne générosité du président de la République, Madame Vallaud-Belkacem semble ambitionner ces jours-ci tout à la fois le Nobel d’économie et une canonisation de son vivant au titre de la générosité sans frontières.

Moratoire sur les OQTF

Un article de l’Humanité[1] nous dévoile en effet ses cogitations en matière de politique migratoire. Plutôt du brutal, comme il est dit dans les Tontons Flingueurs. Voyez donc. Le but affiché : « faire rimer nos principes de fraternité avec l’efficacité économique. » Au jackpot final, nous annonce-t-elle, pas moins de 3,3 milliards de profit pour l’État.

Comment s’y prendre ? Rien de plus simple. Simple, mais, comme je l’ai dit, plutôt brutal. Cesser purement et simplement de prononcer des OQTF à l’encontre des étrangers en situation irrégulière, vu que ça coûte des sous, environ 40 millions nous dit la nouvelle grande prêtresse de l’économie, 40 millions auxquels viendraient s’ajouter 219 millions autres (et non 220 millions car, vous l’aurez compris, en n’arrondissant pas les sommes, ça fait plus sérieux, plus rigoureux, moins calcul à la louche…) grâce à la diminution du nombre de places dans les centres de rétention administrative. Rétention qui ne devrait plus s’opérer que de manière « ciblée et restreinte ». Une quinzaine de millions nous tomberaient encore dans les poches si nous construisions des structures destinées aux demandeurs d’asile en attente plutôt que de s’en remettre à des dispositifs d’hébergement d’urgence. Bien évidemment, la future prix Nobel se garde bien de chiffrer les coûts tant en investissement qu’en fonctionnement de ces structures. On n’est pas là pour s’embourber dans de tels détails, cela aussi vous l’aurez compris.

Mais il y a mieux encore. Le vrai gros pactole promis par Mme Vallaud-Belkacem est à chercher ailleurs : dans la régularisation de 250 000 travailleurs sans papiers. Cela, prédit-elle, ferait gagner quelque 3,3 millions par an, grâce à l’impôt sur le revenu et aux cotisations sociales supplémentaires versés aux administrations sociale et fiscale.

Plan secret

Sans vouloir être désagréable, nous nous permettrons d’inviter l’auteur (autrice) de ce merveilleux plan à prendre en compte un peu plus sérieusement la réalité concrète des choses. Vous me direz qu’elle n’est pas payée pour cela, ce qui est vrai. Mais tout de même, un petit effort de cohérence, de réalisme par-ci par-là, serait-ce trop demandé ?

Tout d’abord, pour que la régularisation de ces clandestins produise de l’impôt sur le revenu à hauteur des sommes évoquées, encore faudrait-il que tous trouvent à bosser, et ce faisant gagnent des salaires d’un montant suffisant pour être effectivement imposables, ce qui au vu de ce qui est la réalité du terrain, la vraie de vraie, est loin d’être le cas. Même chose pour les cotisations sociales, qui sont à corriger, quant à leur montant supposé, en tenant compte du taux de chômage touchant ces contingents particuliers de travailleurs, dont on sait qu’il est au minimum de 7 points supérieur à la moyenne.

A lire aussi: Xavier Bertrand, l’étoile mystérieuse

Enfin, il faudrait tout de même que la nouvelle madone de l’argent magique nous précise à combien de places d’écoles, de lits d’hôpital et autres services publics correspond la régularisation de 250 000 personnes et, accessoirement de leurs familles parce que, on s’en doute, il ne serait absolument pas conforme à « nos principes de fraternité » de revenir si peu que ce soit sur le généreux dispositif du regroupement familial. De même, il serait souhaitable que Mme Vallaud-Belkacem pousse l’analyse jusqu’à produire une estimation de l’afflux de migrants nouveaux que de telles facilités d’accueil ne manqueraient pas de provoquer.

Mais, là encore, tel n’est pas apparemment son problème, car je suppose que face à cet argument, elle a une réponse toute prête : si un tel afflux se produit réjouissons-nous, au contraire ! Si régulariser 250 000 sans papiers nous rapporte 3,3 milliards, hâtons-nous d’avoir à en régulariser 250 000, 500 000, 1 000 000 de plus, puisqu’à chaque tranche de 250 000 ce sont autant de jolis petits milliards que nous empochons ! Impayable sophisme !

Une ambition intime

Néanmoins, Madame Vallaud Belkacem, vous pardonnerez mon insolence, mais, en vérité, en réfléchissant bien, je vous trouve fort peu ambitieuse sur le double plan de « nos principes de fraternité » et de la prospérité nationale de vous en tenir à vos pauvres riquiqui 250 000 mille ! Voyez en grand, que diable ! Et allez donc d’emblée vers le million ! Le million ! Le million ! Comme on braille dans un certain jeu télévisé.

Sauf que, Mme la présidente de France terre d’accueil, nous ne sommes pas ici dans un jeu. Il s’agit à terme de la France, de sa population, de la nation française, de son identité, de sa culture, de sa civilisation. Quand bien même votre petite embrouille faussement généreuse, hypocritement « fraternelle » devait réellement rapporter des milliards, ce qui est pure illusion, nous aurions infiniment plus à perdre. Et que cette dimension du problème, que cette très évidente réalité ne vous ait manifestement pas effleurée, vous bombardée membre d’une des plus éminentes institution française, me paraît tout simplement consternant, affligeant, désespérant pour tout dire. Allons, Madame, en l’occurrence, pensez nation avant de penser pognon, s’il vous plaît…

[1] https://www.humanite.fr/societe/budget/une-politique-migratoire-plus-humaine-genererait-33-milliards-deuros-de-gains-pour-les-finances-publiques-affirme-france-terre-dasile