Macron: «Allo, SOS Amitié?»

Les écoutes téléphoniques (quasiment) véridiques de « Causeur ». Le billet satirique de Denis Hatchondo

-”Oui, Emmanuel je t’ai reconnu.”

-”Vous êtes bien la seule!”

-”Allons, ça ne va pas mieux? Toujours pas trouvé un ami? Tu as mis le paquet là, entre Charles et le Pape tu pouvais pas faire beaucoup mieux!”

-”Ça s’est passé moyen. Un Roi, un Pape, y a une brouette d’interdits, même si je lui ai un peu gratouillé le dos, à numéro 3.”

-”Pourtant quand tu as reçu MBS à l’Elysée, tu lui avais remis en place une cervicale en deux temps trois mouvements!”

-”Ouais, mais lui ce n’est pas pareil, il se pointe au Château en abaya avec un torchon de pizzaiolo sur la tête. Du coup je me suis mangé le protocole.”

Versailles, 20 septembre 2023 © Jacques Witt/SIPA

-”Alors, comment il est Charles?”

-”Un alambic ! Il boit comme un hooligan, il m’a montré une feuille de salade et m’a pris le chou pendant des plombes sur le respect que je devais à la nature, m’a dit que j’étais un cancre en matière d’écologie, que sur le glyphosate j’étais en dessous de tout et glou glou glou… c’est pas un roi ! C’est Sandrine Rousseau avec les oreilles de Bayrou et la descente de Larcher. Et avec la lubricité de Le Maire! Il n’a pas arrêté de chauffer Brigitte ce con !”

-”Ha bon, et alors?”

-”Tu parles, Bridget avait Hugh Grant à sa droite, alors elle ne l’a pas calculé. Et puis ce n’est pas avec ses laitues à l’eau claire qu’il pouvait l’emballer, elle qui n’a jamais été foutue de me faire une vinaigrette.”

-”Et Camilla, comment elle est?”

-”Je suis contre l’abaya, ok. Mais là j’avais envie de signer sur la nappe un décret pour rendre obligatoire la burka. Oh putain l’épouvantail ! Je comprends que le Charly se passe de pesticides au jardin ! Franchement ce type il a un problème. Avoir Diana à la maison et se casser pour planter des poireaux avec sa mère!”

-”Ha non, pas toi…”

-”Heu ça va, parlons d’autre chose !”

-”Et le Pape, tu l’as convaincu de signer à l’OM, y a plus que lui pour sauver ce club!”

-”Là, faut un Tony Montana pour s’en sortir. Le Pape, c’est le pape, je ne pouvais pas faire l’osthéo. Pourtant il est tout tordu, je l’aurais bien manipulé le Garrincha. Il est venu à Marseille pour me traiter de fanatique de l’indifférence! Comme s’il avait Mélenchon dans l’oreillette!”.

“Pourquoi Garrincha?”

-”Garrincha c’était l’ailier du Brésil qui avait une jambe plus courte que l’autre, il pouvait pas marcher, mais avec le ballon dans les pieds il volait !”

-”Bizarre sa phrase, je ne vais pas en France je vais à Marseille!”

-”Il me la sort en Corse je suis mort. Un jour de plus à Marseille et il faisait la messe sur du rap en dansant le mia !”

-”Et Brigitte, elle est allée à confesse?”

-”Tu parles, Brie dès qu’on descend sur Marseille, elle n’a que l’atelier Gas Bijoux en tête. En plus il est au Roucas Blanc juste sous la Bonne Mère. Elle en a profité un max, même qu’elle a ramené une jolie plume d’Indien à son Gaby chéri.”

-”Qui c’est ce Gaby?”

-”Gabriel Attal. Il n’y en a plus que pour lui. Gaby par-ci, Gaby par-là… je ne le supporte plus ce merdeux. Il me doit tout, il ne me calcule plus et ma femme en est raide dingue !”

-”T’inquiète, ce n’est pas lui qui va te la faucher ta Bridget! C’est quoi qu’on entend? Vous êtes en boite de nuit?

-”Non, je craque, elle passe à fond Gabrielle de Johnny, elle danse et hurle, mourir d’amour enchainé ! Je passe pour qui ? Je vais m’en occuper de l’emplumé !”

-”Et Gérald, c’est ton ami le Gégé ?”

-”L’arme fatale! Lui il me fait peur, je sais que dans les places de deal il fait rire, mais moi il me terrorise avec sa CRS 8!”

-”Bon je te laisse, c’est quoi qu’on entend maintenant ?”

-”Elle a mis Gaby de Baschung! Je vais mettre Mourir d’aimer d’Aznavour à fond, la chanson sur Gabrielle Russier, il n’y a que ça pour la calmer, la prof! A demain.”

