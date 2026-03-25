«M. Mélenchon, peut-être pas parfaite, la France d’avant reposait sur un socle commun!»

Le 22 mars 2026, La France Insoumise a conquis plusieurs mairies importantes : Roubaix avec David Guiraud, La Courneuve avec Aly Diouara, Vénissieux, Creil… Autant de victoires saluées par Jean-Luc Mélenchon comme les premiers pas vers sa « nouvelle France ». Mais derrière ces succès locaux se dessine un projet bien plus radical : remplacer la France que nous avons connue par une autre, communautariste, décroissante et hostile à notre héritage. Ces nouveaux maires LFI ne sont pas un simple changement politique : ils sont un danger concret pour la cohésion nationale.

Choisis ta France !

Alors que Paris reste entre les mains d’Emmanuel Grégoire (PS) et que la gauche traditionnelle conserve Lyon et Marseille, La France Insoumise célèbre bruyamment ses conquêtes municipales. Roubaix, La Courneuve, Vénissieux, Creil et d’autres communes passent sous pavillon insoumis. Jean-Luc Mélenchon y voit la naissance de « sa » France : celle des quartiers populaires réinventés, des « sans-papiers » régularisés massivement, des budgets alloués prioritairement aux associations communautaires et d’une écologie punitive qui asphyxie les classes moyennes.

Cette « nouvelle France » que promeut Mélenchon depuis des années n’a plus grand-chose à voir avec la France d’antan. Celle d’avant était imparfaite, bien sûr, mais elle reposait sur un socle commun : l’assimilation républicaine, la laïcité stricte, la fierté de notre histoire, la sécurité dans les rues et le mérite comme ascenseur social. Elle était une nation, pas un archipel de communautés. Les maires LFI élus incarnent précisément le tournant.

« Il faut mobiliser la jeunesse et les quartiers. Là se trouve la masse des gens qui ont intérêt à une politique de gauche. Tout le reste laissez tomber ! »



Oubliant la perche, Jean-Luc Melenchon admet la fin de l’union populaire, abandonnant des territoires qu’il méprise. pic.twitter.com/NHrZ9cACXL — Team Ruffin (@RuffinTeam) September 9, 2024

L’inclusion, le nouveau mot pour « communautarisme »

À Roubaix ou à La Courneuve, on sait déjà ce qui attend les habitants : expérimentation de la « police citoyenne », subventions massives aux structures associatives liées à l’islam politique, discours victimaire permanent, méfiance vis-à-vis de la police nationale, et une politique du logement qui accentue encore la concentration ethnique et sociale. La propreté, la tranquillité publique et l’attractivité économique passeront après l’idéologie. Jean-Luc Mélenchon l’assume: il veut « tourner la page de l’ancienne stratégie » et renverser « la table ».

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Sa nouvelle France, c’est la décroissance choisie pour les autres, l’immigration sans limite présentée comme une chance, la repentance historique érigée en dogme, et une laïcité « inclusive » qui ouvre en réalité la porte au communautarisme. C’est une France où l’on déboulonne les statues de nos héros, où l’on renomme les rues, où l’on enseigne que notre pays est intrinsèquement coupable. Le danger est double. D’abord local: dans ces villes déjà fragiles, ces maires risquent d’aggraver les fractures sociales, de décourager les entrepreneurs et de faire fuir les familles qui le peuvent encore. Ensuite national: chaque mairie LFI devient une vitrine et un laboratoire pour le projet mélenchoniste. Si demain ces élus réussissent à démontrer que leur modèle « fonctionne », ils légitimeront l’idée que la France peut être refondée sur d’autres bases que celles de 1789 et de la République indivisible.

La crise identitaire de la France s’accentue

Nous ne pouvons plus feindre l’aveuglement. Les maires LFI ne sont pas de simples gestionnaires locaux de gauche. Ils sont les exécutants d’une vision idéologique qui veut remplacer notre France – celle des Lumières, des cathédrales, des villages, des bistrots, de la liberté d’expression et du « vivre ensemble » à la française – par une autre, multiculturelle par principe, islamo-gauchiste dans les faits, et profondément hostile à notre identité. Il est temps de dire clairement les choses : cette « nouvelle France » n’est pas un progrès, elle est un recul civilisationnel. Elle fragilise notre cohésion, attise les tensions communautaires et prépare le terrain à des confrontations bien plus graves.

Face à elle, la France d’antan – celle qui mérite d’être défendue, réformée, aimée – reste la seule boussole raisonnable. Les électeurs ont parlé dans ces communes. Il appartient maintenant aux responsables politiques nationaux, de droite comme de gauche républicaine, de ne pas minimiser le signal.

Car si l’on laisse ces bastions devenir des zones d’expérimentation mélenchoniste sans réaction ferme, c’est l’ensemble du pays qui risque, à terme, de basculer dans cette « nouvelle France » que beaucoup refusent encore de voir venir.

Voilà à quoi mène l’extrême-gauche dans nos mairies : aux menaces, aux insultes et à la violence. Les images de brutalisations contre des maires sortants battus dimanche en Île-de-France sont absolument intolérables. S’en prendre à des élus et à leurs familles relève de méthodes… — Valérie Pécresse (@vpecresse) March 24, 2026