Les intermittents de la police

La police nationale innove: elle mise sur des citoyens en uniforme, armés et formés en un temps record. Elle se donne quinze jours pour transformer un volontaire en intermittent de la sécurité. Ou en cible mobile… Une solution de fortune qui en dit long.

Vous cherchez un complément de salaire, un petit boulot pour boucler les fins de mois ? Appelez la police ! Elle recrute des intermittents de la sécurité. Il ne s’agit pas de figurants mais de citoyens volontaires, lesquels, sans être policiers, sont armés, portent le même uniforme et effectuent les mêmes missions qu’un policier (pour un temps de travail limité à quatre-vingt-dix jours par an) ! Conditions d’accès : être de nationalité française, avoir entre 18 et 67 ans, et ne pas sortir de prison, bref avoir un casier vierge…

Le candidat bénéficie alors d’une formation express. En quinze jours ! Comme l’explique dans les colonnes du Républicain lorrain , Marc Delaplace, référent pour la direction zonale est de la police nationale : « Une petite visite médicale est faite, on ne demande pas des athlètes de compétition. Ensuite, vous avez une période de formation gratuite de quinze jours. La moitié du temps est consacrée à la formation sur l’arme, pour que vous soyez en capacité de porter un pistolet dans la rue sans être dangereux. »

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Une semaine pour apprivoiser une arme ! Faut espérer que ce ne soient pas des pistolets à eau ! Car dans certains quartiers, où la simple vue d’un uniforme provoque des pulsions meurtrières, il est conseillé de savoir utiliser son arme de service à bon escient, pour sauver sa peau et éviter les bavures.

Cet appel citoyen est national. Sur le site de recrutement une vidéo salue ces volontaires :

« […] des policiers comme les autres […], qui ont une expérience, qui ont un vécu et qui amènent au bénéfice de la police des compétences rares […] c’est cette richesse que peut apporter la réserve opérationnelle ».

En réalité cette richesse est un cache-misère, ces policiers réservistes qui ne peuvent effectuer que 90 vacations par an, soit quatre-vingt-dix jours par an (à 80 euros bruts non imposables la journée) sont des bouche-trous. Actuellement, la police compte 11 400 « intermittents », avec l’objectif d’en compter 40 000 en 2030, embauchés à la petite semaine pour pallier le manque d’effectifs, qu’on peut donc évaluer à 10 000 policiers à temps plein…