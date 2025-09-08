Boutique

Magazines
Accueil Édition Abonné L’Arlésienne référendaire

L’Arlésienne référendaire

Le président Macron annonce l'organisation de référendums qui ne viennent jamais...

Stéphane Germain
-

L’Arlésienne référendaire
DR.

Le chef de l’État évoquait encore en mai dernier la possibilité d’un référendum en cas de blocage législatif

Depuis 2017, Emmanuel Macron cultive un art bien particulier : celui du référendum… virtuel ; start-up nation oblige sans doute. À chaque crise, promesse solennelle : « Les Français auront la parole. » En 2019, face aux gilets jaunes, il envisage un « RIC encadré » – encadré depuis dans les toilettes de l’Élysée. En 2023, il songe à « revitaliser la démocratie directe », sans se mouiller davantage – cette pensée complexe constituant en elle-même une première revitalisation. Puis viennent les vœux de 2025 suivis d’une piqûre de rappel en mai dernier : cette fois, c’est sûr, « dans les prochains mois », un grand moment citoyen arrive. Sur quelle thématique ? Peut-être, éventuellement, oui, la fin de vie, les écrans, la réforme des territoires… Rien sur les deux sujets sur lesquels les Français souhaitent répondre un non massif : la réforme des retraites (qu’ils souhaitent plutôt faire financer par les Martiens) et l’immigration, une chance qui les accable. Résultat : des annonces, des rumeurs, des « calendriers en réflexion », mais toujours aucun bulletin à glisser dans l’urne. Macron manie le référendum comme la queue de Mickey dans les manèges : on a failli l’avoir. Il s’en méfie et n’a pas tort. En Nouvelle-Calédonie, les différentes consultations n’ont apporté aucune solution durable. En Métropole, le président sait que la réponse sera non, quelle que soit la question (inintéressante) posée.

Septembre 2025 – #137

Article extrait du Magazine Causeur

4,49 €
Édition Numerique Acheter


Sur le même sujetDu même auteur


Article précédent Non, il n’y a pas trop de restaurants en France, il y a simplement trop de mauvais restaurants!
Stéphane Germain
Diplômé d'HEC, il a travaillé de nombreuses années dans la presse ("Le Figaro", "Le Nouvel Obs", "Libération", "Le Point", etc.). Affectionnant les anarchistes de droite tels Jean Yanne ou Pierre Desproges, il est devenu l'un des meilleurs spécialistes de Michel Audiard. On lui doit deux livres de référence sur le sujet : <em>Le Dico flingueur des Tontons</em> et <em>L'Encyclopédie d'Audiard</em> (Hugo & Cie).

RÉAGISSEZ À CET ARTICLE

Pour laisser un commentaire sur un article, nous vous invitons à créer un compte Disqus ci-dessous (bouton S'identifier) ou à vous connecter avec votre compte existant.
Une tenue correcte est exigée. Soyez courtois et évitez le hors sujet.
Notre charte de modération

BOUTIQUE & SOUTIEN

NOS APPLICATIONS

BESOIN D'AIDE ?

SUIVEZ-NOUS

INFORMATIONS

© Causeur.fr 2007-2025