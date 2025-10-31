« Histoires ordinaires et extraordinaires », le dernier film de Laurent Firode…

…ou comment raconter merveilleusement l’histoire de personnes racontant des histoires.

Au cinéma L’Espace Saint-Michel, à Paris, le samedi à 18h20

Le scénariste et réalisateur Laurent Firode continue de nous enchanter. En plus de ses courts Films à l’arrache mettant en pièces l’écologisme, le progressisme et le wokisme, et après les très réussis Monde d’après 1, 2 et 3 et le magistral Ce qui se voit et ce qui ne se voit pas[1], il vient de réaliser un nouveau petit bijou cinématographique, loin des films subventionnés ressassant les mêmes sujets politiquement corrects. Il y est parvenu avec un budget dérisoire. Le scénario et la réalisation résultent d’une évidente maîtrise technique et esthétique. Les comédiens et les comédiennes sont tous remarquables. La musique d’Igor Dvorkin (Pale Shadow) ponctue idéalement les chapitres de ce magnifique livre d’images filmées. Oyez, oyez, braves gens, le cinéma français n’est peut-être pas (totalement) mort !

Film à l’arrache à l’atmosphère troublante

Onze personnes participant à un stage d’écriture doivent écrire une histoire. Tel est le sujet du merveilleux film de Laurent Firode, Histoires ordinaires et extraordinaires[2]. Onze saynètes drôles, poétiques, étranges, bouleversantes ou surprenantes, montrent ces personnes tentant de raconter l’histoire qu’ils doivent écrire. La vie est pleine d’événements qui n’attendent que d’être racontés. La tête des hommes est pleine de rêves et de cauchemars qui n’attendent que d’être écrits. La source des histoires n’est pas près de se tarir. Mais comment raconter une histoire ?

A lire aussi: «C’était mieux demain»: de la satire à la propagande progressiste

Il existe mille et une manières de raconter une histoire. Laurent Firode se propose de nous en dévoiler quelques-unes à travers ces personnages qui, rêvant, affabulant, s’inventant une autre vie, tentant désespérément de lutter contre la solitude, de tromper l’ennui ou d’enjoliver une expérience douloureuse, nous ressemblent tant. Des sentiments contradictoires nous envahissent au fil des scènes abordant subtilement différents genres littéraires ou cinématographiques: fantastique, polar, drame, comédie, etc. Une élégante et troublante atmosphère entoure ces êtres en quête d’inspiration. Laurent Firode est un poète facétieux qui use avec humour et tendresse de tous les moyens que son art met à sa disposition pour contrarier la mélancolie qui afflige certains de ses personnages et nous atteint aussi parfois. Lui aussi raconte des histoires. En l’occurence, des histoires de gens racontant des histoires tour à tour distrayantes, cruelles, baroques ou tout bonnement incroyables. Des histoires pleines des désirs, des déceptions, des espérances qui animent et souvent tourmentent les hommes. Le réel, dit le réalisateur en voix off, regorge d’histoires extraordinaires. Il suffit d’être attentif aux détails, aux petites choses inhabituelles, aux circonstances étonnantes. La sensibilité et le pouvoir imaginatif de chacun se chargeront du reste. Car nous sommes tous des inventeurs d’histoires en puissance.

Surprises

Dès les premières secondes de chacune de ces onze saynètes, le spectateur ne pourra d’ailleurs pas s’empêcher de chercher à deviner à quel genre littéraire ou cinématographique elle fait référence – romantique, dramatique, fantastique, policier, etc. – et, croyant l’avoir découvert, d’en échafauder la suite. Mais il y aura des surprises. Les histoires de nos écrivains en herbe aboutiront souvent à des dénouements inattendus – l’art du conteur sera d’avoir su retenir l’attention du lecteur ou du spectateur jusqu’au bout, c’est-à-dire jusqu’au moment de la récompense suprême : la perceptible émotion de ces derniers, preuve indiscutable d’une histoire réussie. À ce propos, une chose est certaine : l’art de raconter une histoire est un art que, pour notre plus grand plaisir, Laurent Firode maîtrise de bout en bout.

P.S : Laurent Firode prépare en ce moment son prochain long-métrage, Jupiter II – Le Retour, un film satirique sur la réélection d’Emmanuel Macron. Sachant pertinemment qu’aucune subvention publique ne lui sera octroyée, le réalisateur a lancé un appel aux dons privés via son site.

[1] Ces films sont disponibles en VOD : https://lesfilmslarrache.vhx.tv/products

[2] Ce film n’est malheureusement visible qu’au cinéma L’Espace Saint-Michel, dans le 5ème arrondissement de Paris, le samedi, séance de 18h20.