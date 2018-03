Dans leurs essais respectifs, Brice Couturier et Philippe Raynaud analysent les ressorts de l’élection d’Emmanuel Macron. Né de l’épuisement des grands récits gaullistes et communistes, son libéralisme emprunte en même temps à la droite et à la gauche.

« Tant que les philosophes ne seront pas rois dans les cités, ou que ceux qu’on appelle aujourd’hui rois et souverains ne seront pas vraiment et sérieusement philosophes (…), il n’y aura de cesse (…) aux maux des cités1 (…). » L’accession d’Emmanuel Macron à la magistrature suprême ferait-elle écho, par-delà 24 siècles, à la prédiction du vieux Platon ? Ni Brice Couturier, qui a publié Macron, un président philosophe, ni Philippe Raynaud, dont le Macron, une révolution bien tempérée vient de paraître, ne cautionnent la figure du philosophe-roi et pas davantage ils ne s’aventurent à prophétiser la fin des maux dont souffrent notre république et notre société. Tous deux s’accordent cependant à reconnaître l’exceptionnelle qualité intellectuelle du vainqueur des élections de 2017 et à voir dans ces dernières, non pas une simple péripétie où la contingence aurait tenu le premier rôle, mais un mouvement de fond qui mérite le nom de révolution. Le livre du journaliste s’attache davantage à explorer le premier point, l’essai du philosophe et politiste à analyser le second.

Macron n’a pas cédé à la tentation populiste du « ni droite ni gauche »

En politiste, Philippe Raynaud s’emploie d’abord à mettre en évidence le cadre institutionnel et les évolutions politiques qui, conjugués, ont rendu possible la victoire de Macron. À la fin des années 1980, l’épuisement du mythe gaulliste et l’effondrement de l’idéologie communiste avaient débouché sur un nouveau système partisan que Furet, Julliard et Rosanvallon ont caractérisé comme une « République du centre ». Ce système opposait un RPR hégémonique à l’identité gaulliste de plus en plus floue et un PS qui, en dépit de ses alliances électorales avec le PC, s’était libéré de la promess