Danquin en Somme

Chaque semaine, Philippe Lacoche nous donne des nouvelles de Picardie…

Mon regretté ami, le peintre Jean-François Danquin (1947-2015), aurait bien ri en me voyant arriver à la galerie Au bord de l’art, chemin de Halage, en bord de Somme, à Picquigny (Somme ; 1275 habitants) où une exposition lui est actuellement consacrée. (Dernier jour aujourd’hui dimanche.) Pêcheur invétéré et définitif, je me suis mis à contempler l’onde vert asperge (c’est de saison !) afin d’y voir sauter quelques ablettes, gardons et vandoises. La Sauvageonne, elle, a bien ri. « Tu ne penses qu’à ça, vieux Yak », sourit-elle alors que mon copain Jacques Frantz, ancien journaliste au Courrier picard et à L’Express, me fonçait dessus tel un bison aimanté par l’herbe tendre, afin de me serrer dans ses bras.

Après la très belle rétrospective organisée à la Maison de la culture d’Amiens, en janvier dernier, Alain David et Jean-François Vasseur, responsable de la galerie, avaient tenu à présenter le travail réalisé autour des artistes par Jean-François Danquin, ce en collaboration avec Marguerite-Marie Ducroquet, sa deuxième épouse. De nombreuses œuvres représentant des peintres régionaux et/ou créateurs mondialement connus (Francis Bacon, Andy Warhol, Jean Dubuffet, Gérard Titus-Carmel, etc.) étaient proposées. Le vernissage de l’événement était également l’occasion de présenter le livre collectif, sobrement intitulé danquin qui réunit des textes d’une vingtaine de ses amis et proches. Un bel hommage qui permet d’en savoir plus sur la personnalité, le parcours et les passions du créateur célébré.

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On lira notamment avec intérêt les beaux et émouvants récits écrits par ses amis Jacques-Frantz et Jean-Claude Bouton, ancien directeur de la communication au Conseil régional de Picardie, sous la présidence de Walter Amsallem, alors maire de Beauvais. « Passionné d’art et de peinture, tu m’as emmené aussi bien au Kunstmuseum de Bonn qu’à Rouen pour y acquérir une estampe de Masson », raconte Jean-Claude Bouton. « A la Région, tu as été à l’origine de nombreux événements parmi lesquels le festival Rock en Picardie. (N.D.L.R. : en compagnie de son comparse l’inoubliable Raymond Défossé.) Il ne te fallut pas moins de deux secrétaires pour t’aider à rassembler des tonnes d’archives sur ce qui bougeait en Picardie. »

Une exposition et un ouvrage à découvrir sans tarder. (On peut se le procurer en passant chez l’éditeur ou en lui écrivant : Au bord de l’art, 170, chemin de Halage, 80310 Picquigny ; 101 p. ; 15 €.)