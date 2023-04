Colonialisme gay

En réaffirmant son homophobie, le Kenya et l’Ouganda détruisent le mythe du Blanc à l’origine de toutes les oppressions du monde. Les pays occidentaux sont même accusés d’imposer le mouvement LGBT aux Africains.

Ceux qui prétendent que l’Occident représente le summum de l’intolérance, du sexisme et de l’homophobie doivent être gênés par les derniers développements survenus en Afrique de l’Est. Si la Cour suprême du Kenya vient de permettre la création d’une association pour la défense des droits gays et lesbiens, cette décision n’a pas été du goût du président William Ruto qui, le 2 mars, a réitéré son opposition au mariage pour tous : « Nos coutumes, nos traditions, notre christianisme, notre islam, ne peuvent permettre cela. Je ne l’autoriserai pas au Kenya. » Pour ce fils de paysans, chrétien évangélique revendiqué, l’homosexualité s’apparente à une « pratique satanique ». Il a demandé aux chefs religieux de « faire barrage à ces plateformes qui prêchent ces concepts étrangers ». Même son de cloche en Ouganda voisin où une loi a été adoptée en 2013 punissant l’homosexualité de prison à vie. Le Parlement ougandais, qui vient de renforcer encore la loi anti-homosexuelle, a lancé une enquête sur les écoles soupçonnées de promouvoir les droits LGBTQ. Parallèlement, le président Yoweri Museveni, dans une allocution à la nation du 16 mars, a accusé les homosexuels de « déviation de la norme ». En Afrique, 30 pays sur 54 continuent de criminaliser les relations entre personnes de même sexe. La réponse des progressistes occidentaux consiste à rejeter la responsabilité sur le colonialisme qui aurait introduit dans les pays colonisés des lois homophobes. Ce n’est pas l’avis de ces chefs africains qui considèrent que c’est plutôt la tolérance de l’homosexualité qui a été importée. Museveni a accusé les pays occidentaux d’imposer les droits LGBTQ aux Africains. Cette idée est exploitée par Poutine qui se présente comme l’ami de ces derniers. Le lendemain du discours de Ruto, l’ambassade russe au Kenya a publié une déclaration de soutien accompagnée d’un avertissement : l’Occident tentera encore d’imposer l’homosexualité et si les Africains ne résistent pas, l’humanité sera « condamnée à mort ».