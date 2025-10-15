Le père d’un chroniqueur judiciaire, magistrat, fait retirer ses trois enfants à une mère. Cela lui est reproché. Le fils décide de mener l’enquête…

Chronique d’un cas de conscience, dernier ouvrage de Pierre Commeine, est-il un roman, un récit et/ou une chronique ? Difficile à dire, même si, dès l’avertissement, son auteur nous prévient : « Ce roman s’inspire d’une histoire bien réelle, comme en témoignent différentes coupures de presse de l’époque, sous le titre : « Rendez-moi mes enfants ! » Cependant, le détail des faits rapportés, la description des lieux ainsi que les noms cités sont strictement de pure fiction. En conséquence, toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé ne serait que pure coïncidence. »

Pierre Commeine est loin d’être un inconnu. Né dans l’Aisne d’une mère française et d’un père belge, passionné par l’histoire (en particulier la Première Guerre mondiale), la peinture et la photographie, il a publié de nombreux ouvrages, essais et romans.

Le procès Goldman en arrière-plan

Que nous raconte-t-il dans Chronique d’un cas de conscience ? Le chroniqueur judiciaire Philippe Minouflet remet de l’ordre dans les papiers de son père, procureur de profession, récemment décédé. Il découvre un numéro du journal Détective daté du 16 septembre 1957. Dans un article, on lui reproche d’avoir fait retirer à une mère ses trois enfants pour amoralité; le journaliste lui reproche également d’avoir jugé « en son âme et conscience » et non pas en se référant au Code pénal et aux lois en vigueur. Philippe Minouflet décide de mener l’enquête afin de se forger une opinion sur la décision de justice prise par son père. Pour ce faire, il rencontre les témoins de ce drame familial. « Ainsi, détaillant son enquête menée au cours de l’année 1985, il nous raconte le parcours du chroniqueur judiciaire et nous fait suivre le procès de Pierre Goldman à Amiens en 1976 », explique l’éditeur en quatrième de couverture du livre. « Enfin, il nous plonge dans le Vailly-sur-Aisne des années quarante et cinquante, avec celle qui déclarait avoir toujours été déchirée par ses passions de femme en proie à ses démons intérieurs, et qui criait au tribunal : « Rendez-moi mes enfants ! »… »

Dans cet opus à la construction habile mais parfois complexe, on croise beaucoup de monde, dont l’excellent avocat amiénois Pascal Pouillot, le chanteur et producteur Pierre Barouh (proche de Pierre Goldman), Jean-René Huleu, l’un des fondateurs de Libération. Il nous donne à lire de beaux passages sur les deux dernières guerres, en particulier dans l’Aisne, et éclaire avec délicatesse le psychisme d’illustres inconnus dont Lucie Anglade, la mère éplorée. À découvrir.

Chronique d’un cas de conscience, Pierre Commeine ; à contresens éditions. 255 pages.