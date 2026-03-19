🎙️Podcast: Trump et la fracture du mouvement MAGA

Avec Harold Hyman et Jeremy Stubbs.

Le mouvement MAGA est en train de se fracturer : certains des influenceurs et des personnalités qui y jouent un rôle clé considèrent que, en déclenchant une guerre en Iran, Donald Trump a trahi sa promesse de ne pas intervenir militairement à grande échelle dans des conflits à l’étranger. Ils sont nombreux à inviter dans leur podcast ou talk show Joe Kent, qui a démissionné de son poste de directeur du Centre national de l’anti-terrorisme et qui prétend, à qui veut l’entendre, que l’Iran ne représentait pas une « menace imminente » pour les Etats-Unis.

Pourtant, Kent n’est pas un expert du renseignement international et son témoignage minimise la dimension nucléaire de la menace iranienne. D’ailleurs, les acteurs les plus influents du mouvement MAGA ignorent superbement la question, aussi actuelle qu’inquiétante, de la prolifération des armes nucléaires. Jusqu’à présent, l’Iran et la Corée du Nord travaillaient main dans la main pour développer une capacité nucléaire dont le reste du monde aurait tout à craindre.

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Donald Trump n’avait donc pas nécessairement tort de saisir cette opportunité pour neutraliser la menace iranienne. S’il lui sera difficile de mettre fin aux opérations militaires pour rentrer dans les bonnes grâces de ses électeurs à temps pour les élections législatives en novembre, ce ne sera pas nécessairement impossible.

Cinq pays européens – dont la France, le Royaume Uni, l’Italie, l’Allemagne et les Pays-Bas – ainsi que le Japon, viennent d’annoncer qu’ils sont prêts à contribuer à des efforts pour garder ouvert le détroit d’Ormuz. Ces alliés traditionnels des Etats-Unis s’étaient montrés jusqu’ici réticents à donner un coup de main à Donald Trump. Pourtant, l’Iran est leur ennemi aussi et, s’ils veulent faire baisser le prix du pétrole et du gaz naturel liquéfié (GNL), ils ont intérêt à sécuriser les livraisons en provenance des pays du Golfe.