🎙️Podcast: France, les finances publiques plombées par Macron, l’emploi menacé par l’IA

Avec Sylvain Loganadin et Jeremy Stubbs.

On parle de l’endettement de la France depuis belle lurette, semble-t-il. En réalité, la situation financière actuelle de l’Eta français est le résultat de la gestion pratiquée par Emmanuel Macron depuis son avènement au pouvoir. Au cours des neuf dernières années, il a augmenté la dette française d’un tiers. Notamment, le « quoi qu’il en coûte » de l’époque du coronavirus a non seulement coûté très cher au pays, mais il a aussi maintenu en vie de nombreuses entreprises dont le modèle économique ne s’est jamais remis du choc de la pandémie. Ces sociétés n’ont rien contribué à une quelconque reprise économique depuis.

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Les gouvernements successifs ont dépensé pour acheter la paix sociale, surtout en subventionnant un système des retraites qui n’est plus du tout adapté à la situation démographique et économique de la France d’aujourd’hui et qui grève l’avenir de la génération actuelle des jeunes et celles à venir.

La France emprunte chaque année, moins pour investir dans son développement futur que pour payer la différence entre la recette fiscale (qui dépend d’une minorité de contribuables parmi la population) et les dépenses courantes de l’Etat. Il faudrait un Milei français qui soit capable de faire des coupes dans les budgets et de réformer l’économie. Mais trop de personnes profitent du système actuel pour tolérer un tel chamboulement, pour nécessaire qu’il soit.

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Cette crise bien française sera inévitablement aggravée par le bouleversement de l’économie mondiale résultant du conflit au Moyen Orient. elle sera aggravée aussi par la révolution de l’intelligence artificielle dont le saccage des emplois parmi les cols blancs ne sera qu’une des conséquences. Dans le domaine de l’IA, la France comme l’UE a pris trop de retard sur le plan technologique – en dépit de la qualité des ingénieurs qu’elle forme et qui partent travailler à l’étranger. Et la sur-régulation de ce secteur est à l’image de toute la problématique française : d’un côté, il y a un capital intellectuel de haut niveau, de l’autre, un caste parasitique de bureaucrates dont la mission est d’entraver le progrès et la croissance.

Sylvain Loganadin est expert financier, fondateur d’Ultra Bourse, et influenceur économique sur YouTube et d’autres réseaux sociaux sous le nom de Sylvain Tiger.