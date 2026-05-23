Une pépite

L’adaptation légendaire de L’homme qui voulut être roi est de retour sur grand écran. À voir ou à revoir.

L’immense cinéaste américain John Huston ne cachait pas son admiration pour Rudyard Kipling. Pas étonnant alors qu’il ait adapté pour le grand écran l’un des livres les plus célèbres de l’écrivain, L’homme qui voulut être roi.

À travers un long flash-back, les aventures palpitantes des deux protagonistes, Dravot et Carnehan, se transforment en une odyssée tragique et dérisoire. Liés par la promesse folle de prendre le pouvoir dans un pays mythique où aucun Blanc n’a pénétré depuis Alexandre le Grand, les deux hommes n’hésitent pas à mettre leur vie en danger. Tout simplement persuadés de leur supériorité morale, ils parviennent à leurs fins pour mieux se fracasser contre leur rêve insensé.

Et pour incarner ces deux héros détraqués, deux acteurs incroyables et magnifiques, peut-être dans les meilleurs rôles de leurs carrières respectives : Sean Connery, mystique à souhait, et Michael Caine, ironique comme jamais.

Un pur régal de cinéma d’aventures.

1976 – 2h 09min