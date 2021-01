Dans « L’homme qui voulut être roi », de John Huston, on retrouve les deux grands acteurs Sean Connery et Michael Caine dans un film d’aventure où les deux protagonistes rêvent de devenir roi à l’autre bout du monde. Le film fait l’objet d’une exceptionnelle édition en DVD et Blu-ray.

Les Indes à la fin du XIXème siècle. Peachy Carnehan et Daniel Dravot, anciens sergents de l’Empire britannique et francs-maçons, se lient par hasard autant que par filouterie avec un autre « frère », le journaliste Rudyard Kipling. Soit sur grand écran la délectable rencontre de trois cabots de génie : Sean Connery, Michael Caine et Christopher Plummer. Ce dernier, dans le rôle du grand écrivain, est en mode mineur. Mais les deux autres s’en donnent à cœur joie en incarnant à la perfection deux escrocs à moitié idéalistes. Ensemble, ils ont décidé de rejoindre le Kafiristan, un royaume où nul Occidental n’a osé s’aventurer depuis Alexandre le Grand, qui s’y était marié. Leur but avoué : devenir les souverains de l’endroit… Ils s’engagent même à renoncer à tout plaisir terrestre tant qu’ils n’auront pas atteint leur objectif. L’homme qui voulut être roi, le film que John Huston réalisa en 1975 peut alors véritablement commencer, car ils ne sont évidemment pas au bout de leur peine ni de leurs multiples surprises. Un fabuleux trésor est au bout du chemin, mais est-ce là l’essentiel ?

Une complicité réjouissante entre les acteurs

On sait depuis African Queen, Moby Dick, Les Désaxés ou bien encore Le Trésor de la Sierra Madre que les meilleurs films de John Huston font le portrait d’hommes épris de liberté et de sensations fortes. Ce film, qui fait l’objet d’une exceptionnelle édition en DVD et Blu-ray, n’échappe pas à la règle. S’extirpant d’une vie médiocre, les deux protagonistes se lancent à corps perdu dans une aventure dont ils savent fort bien qu’elle pourrait faire leur fortun