Affaire Donald Pols: peut-on être écologiste et ségrégationniste?

L’ascension de Donald Pols, figure majeure de l’écologie néerlandaise, a connu un spectaculaire coup d’arrêt après seulement une journée dans une entreprise de sidérurgie. En cause: la révélation de son passé au sein d’un mouvement étudiant afrikaner opposé à la fin de l’apartheid… Une affaire baroque qui relance, aux Pays-Bas, le débat sur le poids du passé et la possibilité d’une rédemption en politique.

Ancien visage de la lutte climatique aux Pays-Bas, Donald Pols a vu dans son arrivée chez Tata Steel l’occasion de peser de l’intérieur sur la transition industrielle. Mais en l’espace de vingt-quatre heures, sa nomination s’est transformée en crise majeure aux retentissements inattendus.

Donald Pols: de héros du climat à dirigeant évincé en vingt-quatre heures

La carrière de Donald Pols semblait illustrer l’une des trajectoires les plus emblématiques du militantisme environnemental européen contemporain. Ancien directeur de Milieudefensie, la branche néerlandaise des Amis de la Terre, figure de proue des batailles judiciaires contre Shell et défenseur acharné de la justice climatique, il venait d’être recruté par Tata Steel Nederland comme directeur du développement durable et de la communication. Une nomination déjà controversée en raison du profil de l’entreprise, régulièrement accusée d’être l’un des principaux pollueurs des Pays-Bas. Mais personne n’imaginait alors que son mandat ne durerait qu’une seule journée.

Le 2 juin 2026, Tata Steel a brutalement annoncé la rupture de son contrat. Dans un communiqué laconique, le groupe expliquait que des « informations supplémentaires concernant son passé » avaient été portées à sa connaissance et qu’elles n’avaient pas été communiquées auparavant à l’entreprise. L’origine de cette décision ? Son passé de membre du Front des étudiants afrikaners (ASF), un mouvement étudiant de droite sud-africain actif à l’Université de Pretoria à la fin de l’ère de l’apartheid.

Un passé ressurgi des années d’apartheid

Fondé en 1983 à l’Université de Pretoria, le Front des étudiants afrikaners entendait être le porte-voix d’une jeunesse afrikaner hostile aux réformes engagées par le gouvernement sud-africain sur fond de pressions internationales en faveur de la fin de la ségrégation raciale. Proche idéologiquement du Parti conservateur sud-africain et du Parti national reconstitué, l’ASF a longtemps et ouvertement défendu le maintien d’institutions réservées aux Blancs, l’autodétermination des Afrikaners et l’existence d’une « démocratie blanche », reprenant à son compte une symbolique rappelant celle du nazisme. L’organisation s’opposait notamment à l’assouplissement des lois interdisant les mariages mixtes et les relations interraciales. Son discours reposait sur la préservation de l’identité nationale afrikaner et la défense d’un ordre politique fondé sur la séparation ethnique.

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Le mouvement va notamment s’illustrer lors de la visite de Nelson Mandela, leader de l’African National Congress (ANC), longtemps emprisonné, à l’Université de Pretoria en avril 1991. Des centaines d’étudiants, encouragés par l’ASF, avaient perturbé l’événement, pris d’assaut la scène et brûlé un drapeau de l’ANC. Le tout filmé par les caméras du monde entier. À cette époque, Donald Pols occupait des responsabilités au sein de l’organisation. « C’est notre pays, et nous ne permettrons pas qu’il nous soit arraché de manière aussi dictatoriale », avait affirmé alors aux médias de l’époque un jeune Donald Pols qui réclamait également la mise en place d’un volkstaat. « La seule façon d’éviter un bain de sang est d’octroyer aux Afrikaners leur propre patrie », affirma-t-il. Selon des archives de presse citées par le quotidien néerlandais NRC, il avait également déclaré que les organisateurs avaient été avertis que l’invitation de Mandela provoquerait une réaction incontrôlable. Des propos qui réapparaissent aujourd’hui dans un contexte radicalement différent.

De l’extrême droite au combat environnemental

L’histoire de Donald Pols est toutefois celle d’une transformation politique spectaculaire. Né à Pretoria en 1972, il quitte l’Afrique du Sud à l’âge de 21 ans pour s’installer aux Pays-Bas. Il poursuit des études à l’Université de Maastricht, où il obtient un diplôme centré sur la mondialisation et le changement sociétal. Durant cette période, il s’éloigne progressivement de ses engagements de jeunesse. Il fréquente les milieux alternatifs néerlandais, participe au Mouvement des squatters et s’oriente vers les questions environnementales.

Au début de sa carrière, il travaille pour le Parti socialiste néerlandais avant de rejoindre le Fonds mondial pour la nature (WWF), où il se spécialise dans les politiques climatiques et industrielles. Sa notoriété explose véritablement lorsqu’il prend la direction de Milieudefensie en 2015. Sous son impulsion, l’organisation devient l’une des ONG environnementales les plus influentes d’Europe. Elle mène plusieurs campagnes majeures contre les grandes entreprises énergétiques et multiplie les recours judiciaires fondés sur les engagements climatiques internationaux. La plus retentissante reste celle de 2021 où Milieudefensie remporte une victoire historique (notre photo) lorsque la justice néerlandaise ordonne au géant pétrolier Shell de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 45 % d’ici 2030. Cette décision fait alors le tour du monde. Jamais auparavant une multinationale n’avait été condamnée de cette manière sur le terrain climatique. La même année, l’organisation obtient également gain de cause dans une affaire concernant des agriculteurs nigérians victimes de déversements pétroliers.

Ces succès font de M. Pols l’un des visages les plus médiatiques du militantisme climatique européen. En 2020, il figure même parmi les personnalités les plus influentes des Pays-Bas dans le classement annuel du journal de Volkskrant. Lorsque la cour d’appel annule finalement le jugement contre Shell en 2025, Pols dénonce une occasion manquée mais promet de poursuivre le combat, affirmant que « la lutte contre le changement climatique dangereux est un marathon, pas un sprint ».

Pourquoi rejoindre Tata Steel?

C’est précisément cette décision qui avait déjà surpris une partie du monde écologiste. Tata Steel Nederland, entreprise indienne spécialisée dans la sidérurgie, exploite à IJmuiden l’une des plus importantes aciéries d’Europe. L’entreprise est régulièrement critiquée pour ses émissions polluantes et fait l’objet de procédures judiciaires régulières. Des habitants de la région réclament actuellement près d’un milliard d’euros de dommages et intérêts, estimant que les activités industrielles du site ont affecté leur santé et déprécié leurs biens immobiliers. Pour de nombreux militants, voir l’ancien directeur de Milieudefensie rejoindre une entreprise aussi controversée ressemblait à une forme de passage de l’autre côté de la barrière.

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La direction de l’ONG n’avait d’ailleurs pas caché son incompréhension. Son président, Marty Smits, a publiquement regretté le choix de celui qui incarnait depuis plus d’une décennie le combat contre les grands pollueurs industriels. Pour ses détracteurs, cette reconversion relevait du « pantouflage écologique ». Pour ses partisans, elle pouvait représenter une tentative d’influencer la transition industrielle depuis l’intérieur. Face au scandale, tout le conseil de direction de Milieudefensie a également démissionné. Il semblerait que ses membres auraient été mis au courant des activités de Donald Pols dès sa candidature au sein du groupe.

Une affaire révélatrice des contradictions de notre époque

Le débat n’aura finalement duré que quelques semaines. Face aux révélations, Donald Pols a reconnu son passé sans chercher à le minimiser. Interrogé par NRC, il a qualifié ses anciennes convictions de « très mauvaises opinions » et de « comportement répréhensible ». « Il n’y a rien à justifier. J’en assume la responsabilité. Mais je ne suis plus du tout la même personne », a-t-il déclaré. Cette défense repose sur l’idée d’une évolution personnelle profonde, illustrée par plusieurs décennies d’engagement en faveur de causes progressistes, environnementales et sociales. Pour certains observateurs, cette trajectoire démontre précisément la capacité d’un individu à changer radicalement de convictions. Pour d’autres, la question centrale n’est pas tant celle du pardon que celle de la transparence: pourquoi ce passé n’a-t-il pas été pleinement porté à la connaissance de Tata Steel avant sa nomination ? C’est ce point qui semble avoir précipité la rupture du contrat.

Au-delà du cas personnel de Donald Pols, l’affaire révèle les tensions croissantes entre mémoire, responsabilité individuelle et culture de la transparence. Elle met également en lumière les paradoxes d’un monde où les frontières idéologiques sont parfois moins étanches qu’on ne l’imagine. Un ancien militant étudiant afrikaner favorable à l’autodétermination blanche devient l’un des principaux visages européens de la justice climatique avant d’être recruté par l’une des entreprises industrielles les plus contestées des Pays-Bas.

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L’histoire aurait pu être celle d’une rédemption politique ou d’une reconversion stratégique au service de la transition écologique. Elle s’est finalement transformée en un feuilleton où chacun semble avoir été pris de court : Tata Steel découvre le passé de son nouveau dirigeant après l’avoir recruté, Milieudefensie ne comprend toujours pas pourquoi son ancien patron est parti chez un grand pollueur, et Donald Pols voit trente années de carrière environnementale soudain rattrapées par quelques années de jeunesse. Au fond, cette affaire laisse une impression singulière : dans un monde où les entreprises promettent de devenir vertes, où les militants rejoignent les industriels pour les transformer de l’intérieur, et où chaque passé finit par ressurgir sur Internet, la seule chose qui semble encore véritablement durable est la mémoire des archives.