Un oiseau classé X

Bien que très prisé des partis politiques, Twitter est devenu en peu de temps la plaque tournante de la pornographie amateur où la génération des milléniaux affiche sans complexe sa nudité. Un phénomène qui a attiré l’attention des associations de défense des enfants. Elles réclament le durcissement de la législation sur l’industrie du « X » et des sanctions contre le réseau social, voire son blocage, s’il ne change pas son attitude laxiste.

Créé en 2006, en plein boom de l’internet, Twitter est devenu très rapidement un réseau social prisé par toutes les générations et qui compte des centaines de millions d’utilisateurs à travers le monde. Le 31 août 2022, une soixantaine d’associations de défense des enfants a pourtant saisi l’Autorité publique française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) afin qu’elle se penche sur un phénomène en pleine expansion et qui touche particulièrement la génération des milléniaux. À l’heure où le gouvernement tente de trouver des solutions afin de restreindre l’accès aux sites pornographiques, facilement accessibles sur Internet, ces associations dénoncent la prolifération de comptes « pornos » amateurs présents dans le nid de l’oiseau bleu.

Dénonçant le laxisme de Twitter qui « demande juste aux utilisateurs qui postent ce type de contenu, de le mentionner comme un contenu sensible », elles pointent sévèrement du doigt la dérive du réseau social, devenu un lieu de recrutement pour l’industrie de la pornographie. Twitter « contrevient aux lois en vigueur », affirment ces associations qui ont découvert que la majorité des contenus X, suivis par des centaines de milliers de personnes, renvoient également vers OnlyFans, un autre réseau social accusé d’être un lieu de prostitution virtuelle, agrémenté de propositions commerciales. Quand ce ne sont pas des liens cachés vers Tik Tok, une application chinoise mobile de partage de vidéo. « En quelques clics sur Twitter, les enfants peuvent être exposés à des vidéos pornographiques, parfois zoophiles, et même à des viols », alerte l’Observatoire de la Parentalité & de l’Éducation Numérique (OPEN), cité par Numerama, un site web d’actualité sur l’informatique et le numérique.

Si l’État envisage d’imposer « l’utilisation de la carte bancaire comme prérequis d’accès aux sites pour adultes », le gouvernement pourrait ressortir une loi datant de 2020 qui exige aux sites X de vérifier plus drastiquement l’âge de ses utilisateurs en lieu et place d’un simple clic sur un bouton, confirmant que l’on a plus de 18 ans (Twitter autorise la création de comptes dès l’âge de 13 ans). Le gouvernement serait également susceptible de mettre en place un arsenal juridique autant contre le réseau social (suspension de ses activités en France, comme le réclament les associations) que ceux qui se mettent en scène (parfois à visage découvert). D’autant qu’il y a urgence. Racheté par Elon Musk, les velléités de changement du réseau social, annoncées par ce dernier, pourraient rapidement transformer Twitter en un autre OnlyFans via «Paywalled Vidéo»: un nouveau concept, tout aussi lucratif, développé par le milliardaire, qui permet à ses utilisateurs de faire payer le visionnage de leurs tweets et qui sera mis en place courant novembre 2022.

Contacté par l’AFP, « nous sommes très attentifs à cette saisine et nous allons instruire ce dossier » a confirmé l’ARCOM. Sommé de s’expliquer sur cette permissivité qu’il entretient, Twitter botte constamment en touche et renvoie les concernés vers leur siège européen situé en Irlande, rappelant que « les conditions d’utilisation de Twitter excluent la responsabilité de l’entreprise en cas de contenu pornographique ». Une attitude qui irrite les associations de défense des enfants. Elles exigent désormais que l’oiseau bleu vienne gazouiller de concert avec elles autour d’une table de négociations et trouve une solution adéquate pour tous.